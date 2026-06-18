Τσεχία - Ν. Αφρική1-1: Αδιόρθωτοι και πεισματάρηδες(vid)

Η Τσεχία συνεχίζει να απογοητεύει στο Μουντιάλ. Προηγήθηκε νωρίς στο ματς με τη Ν. Αφρική, δεν κυνήγησε το δεύτερο γκολ και ισοφαρίστηκε στο τέλος με πέναλτι του Μοκοένα (1-1), χάνοντας ακόμη περισσότερες ελπίδες για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Ν. Αφρική πήρε τον πρώτο της βαθμό και έμεινε ζωντανή έστω για την 3η θέση. Πολλά θα κριθούν από το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Ν. Κορέα. Στην Ατλάντα ο Μίρσολαβ Κούμπεκ έκανε πέντε αλλαγές σε σχέση με την πρεμιέρα και έπαιξε με δύο φορ, ενώ ο Ούγκο Μπρος (που μετά το Μουντιάλ αποχωρεί από την προπονητική) είχε επίσης πολλές τροποποιήσεις σε πρόσωπα αλλά και σε σχηματισμό.

Μόλις στο 1' η Τσεχία είχε ευκαιρία με τον Σικ και στο 6' άνοιξε το σκορ, στο πιο γρήγορο έως τώρα γκολ του Μουντιάλ. Η άμυνα της Ν. Αφρικής ήταν αλλού στην όμορφη κυκλοφορία των Τσέχων και ο Μίχαλ Σαντίλεκ με δεξί σουτ έγραψε το 1-0 αξιοποιώντας την πάσα του Χλόζεκ. Ο πρώην παίκτης του Άρη, Βλάντιμιρ Νταρίντα, έδινε το ρυθμό στη μεσαία γραμμή για τους Τσέχους που ήταν ανώτεροι και είχαν τον έλεγχο. Πάντως η Ν. Αφρική είχε τις στιγμές της με τον Απόλις και τον Μασέκο, ενώ το ματς έχασε το ρυθμό του μετά το «μπρέικ» για την ενυδάτωση. Στις καθυστερήσεις ο Μασέκο είχε ευκαιρία μετά την ασθενή απόκρουση του Κοβάρ.

Η Τσεχία πήγε πάλι να αιφνιδιάσει νωρίς, αλλά στο 48' ο Γουίλιαμς νίκησε τον Σικ, όπως συνέβη και σε σουτ του Τσερβ. Ο Κούμπεκ φρέσκαρε το κέντρο του, ενώ η Ν. Αφρική προσπαθούσε να κάνει κάποια φάση σε υποτονικό παιχνίδι. Η Τσεχία άρχισε να σκέφτεται μόνο το αμυντικό κομμάτι, η Ν. Αφρική προσπάθησε να πιέσει και κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Σουλτς μετά από σουτ του Μασέκο. Στο 81' ο Τεμπόχο Μοκοένα έστειλε από την άλλη πλευρά τον Κοβάρ και ισοφάρισε. Στο 88' ο γκολκίπερ της Τσεχίας απέκρουσε ένα σουτ του Μοφοκένγκ και στο 90'+4' το σουτ του Πρόβοντ ήταν άστοχο. Η τελευταία απειλή ήταν από τον Μακχόπα και τον Μοντίμπα, με τους Αφρικανούς να χάνουν την ανατροπή.

Η Αμερικανίδα διαιτητής Τόρι Πένσο έγινε η πρώτη γυναίκα που σφύριξε σε παιχνίδι της φετινής διοργάνωσης. Είδε αμέσως το χέρι στο πέναλτι. Κίτρινη είδε ο Μοκοένα που χάνει το επόμενο ματς, ο Εμπάτα και ο Κρέιτσι.

ΤΣΕΧΙΑ: Κοβάρ, Χόλες, Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σαντίλεκ (67' Πρόβοντ), Τσέρβ (78' Ζίμα), Σόικα (55' Ζελένι), Χλόζεκ (67' Σόουτσεκ), Νταρίντα (55' Σουλτς), Σικ

Ν.ΑΦΡΙΚΗ: Γουίλιαμς, Μουντάου, Οκόν, Εμπογκάσι, Μοντίμπα, Εμπάτα, Μοκοένα, Άνταμς (46' Μοφοκένγκ), Ράινερς (66' Μακχόπα), Απόλις, Μασέκο (85' Σιμπιλιμπίλι)