Ο πρώην στρατηγός Βανάτσι απειλεί τη Μελόνι

Μια νέα πολιτική απειλή από τα δεξιά αντιμετωπίζει η Τζόρτζια Μελόνι, καθώς ο πρώην στρατηγός και αλεξιπτωτιστής Ρομπέρτο Βανάτσι κερδίζει ταχύτατα έδαφος με το νεοσύστατο κόμμα του, «Εθνικό Μέλλον».

Η άνοδος του Βανάτσι προκαλεί πονοκέφαλο στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, η οποία τα τελευταία χρόνια προσπάθησε να μετακινήσει τη μεταφασιστική δεξιά της Ιταλίας προς το πολιτικό κέντρο και τη θεσμική κανονικότητα.

Τώρα, ο πρώην στρατηγός εμφανίζεται να τραβά ξανά τη συζήτηση προς πιο σκληρές θέσεις για τη μετανάστευση, την εθνική ταυτότητα, τη Ρωσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αμυντικές δαπάνες.

Πιέζει τη Μελόνι, πλήττει τον Σαλβίνι



Το πρώτο θύμα της ανόδου Βανάτσι φαίνεται να είναι η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, βασικός κυβερνητικός εταίρος της Μελόνι.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το National Future έχει ήδη φτάσει στο 5,3%, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Λέγκα, δημιουργώντας την προοπτική να την ξεπεράσει μέσα στους επόμενους μήνες.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τις ισορροπίες στον κυβερνητικό συνασπισμό και ενισχύει την πίεση προς τη Μελόνι, η οποία οδεύει προς εκλογική αναμέτρηση με πιο ευάλωτη εικόνα από ό,τι στο παρελθόν.

«Η Ιταλία για τους Ιταλούς»



Ο Βανάτσι δεν κρύβει τις θέσεις του. Σε ομιλία του το Σάββατο, υποστήριξε ανοιχτά την ιδέα της «επαναμετανάστευσης» και επιτέθηκε στις Βρυξέλλες, στις πολυεθνικές και στον «παγκοσμισμό».

«Η Ιταλία πρέπει να είναι για τους Ιταλούς και δεν ντρέπομαι να το πω», δήλωσε, παρουσιάζοντας το κόμμα του ως δύναμη εθνικισμού και υπεράσπισης της ιταλικής ταυτότητας.

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Το πρόγραμμα του National Future περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιορισμό του αριθμού των ξένων που ζουν στην Ιταλία, εργασία από τα 14, μισθούς για μητέρες που μένουν στο σπίτι και ανατροπή νομικών προστασιών που, σύμφωνα με τον ίδιο, ευνοούν υπερβολικά τις γυναίκες.

Το βιβλίο που τον έκανε πολιτικό φαινόμενο



Ο Βανάτσι έγινε ευρύτερα γνωστός με το βιβλίο του «Ο κόσμος ανάποδα», το οποίο επικρίθηκε ως ρατσιστικό, ομοφοβικό και μισογυνικό, αλλά έγινε μπεστ σέλερ και τον μετέτρεψε σε πολιτικό φαινόμενο.

Το νέο του κόμμα υποστηρίζει ότι μέσα σε τρεις μήνες έχει συγκεντρώσει πάνω από 100.000 μέλη, ενώ ήδη προσελκύει στελέχη και βουλευτές από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Αποστάτες από τη Λέγκα και τα Αδέλφια της Ιταλίας υποστηρίζουν ότι ο πρώην στρατηγός εκφράζει κάτι που, κατά τη γνώμη τους, λείπει πλέον από την κυβέρνηση: ιδεολογική καθαρότητα και σκληρή γραμμή σε ζητήματα ασφάλειας, ταυτότητας και παραδοσιακών αξιών.

Αλλάζει την ατζέντα της δεξιάς



Η ανησυχία για τη Μελόνι δεν είναι μόνο εκλογική. Ο Βανάτσι δεν κερδίζει απλώς ψηφοφόρους, αλλά μετακινεί τη δημόσια συζήτηση προς τις δικές του θέσεις.

Στο μεταναστευτικό πιέζει για ακόμη πιο σκληρή γραμμή. Στην άμυνα εκμεταλλεύεται τη δυσαρέσκεια ενός τμήματος της δεξιάς για το κόστος του επανεξοπλισμού. Στην εξωτερική πολιτική εκφράζει επιφυλάξεις για την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και για τη στήριξη προς το Κίεβο.

Η επιρροή του έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται και στη στάση της Λέγκας, η οποία εμφανίστηκε πιο σκληρή στο ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, αναγκάζοντας κυβερνητικά στελέχη να διευκρινίσουν ότι αυτή δεν είναι η επίσημη θέση της Ρώμης.







Το δίλημμα της Μελόνι



Το μεγάλο ερώτημα για τη Μελόνι είναι αν θα κρατήσει τον Βανάτσι εκτός κυβερνητικού στρατοπέδου ή αν θα επιχειρήσει να προσελκύσει τους ψηφοφόρους του ενόψει των εκλογών.

Αν τον αγνοήσει, κινδυνεύει να αφήσει μια νέα δύναμη να αποσπάσει κρίσιμες ψήφους από τη δεξιά. Αν τον ενσωματώσει, κινδυνεύει να αποξενώσει μετριοπαθείς ψηφοφόρους και τη Forza Italia, που βλέπει τις ακραίες θέσεις του ως απειλή για τη διεθνή αξιοπιστία της Ιταλίας.

Η ίδια η Μελόνι έχει ήδη κατηγορήσει το National Future ότι, επιτιθέμενο στον κυβερνητικό συνασπισμό, βοηθά τελικά την αριστερά διασπώντας τη δεξιά ψήφο.

Ο Βανάτσι, πάντως, δεν δείχνει διάθεση να χαμηλώσει τους τόνους. Αντίθετα, παρουσιάζει το κόμμα του ως «πυξίδα» για μια κεντροδεξιά που, όπως λέει, έχει χάσει τον δρόμο της.

Νέος πονοκέφαλος για τη Ρώμη



Με τα δεξιά και αριστερά μπλοκ να εμφανίζονται κοντά στις δημοσκοπήσεις, η άνοδος του National Future μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Αν το κόμμα του Βανάτσι συνεχίσει να ανεβαίνει και πλησιάσει ή ξεπεράσει το 8%, η Μελόνι ίσως αναγκαστεί να διαπραγματευτεί μαζί του για να διατηρήσει την κυβερνητική πλειοψηφία.

Για την Ιταλίδα πρωθυπουργό, το δίλημμα είναι επικίνδυνο: να κρατήσει αποστάσεις από έναν πολιτικό που προκαλεί διεθνείς ανησυχίες ή να τον φέρει κοντά της για να μην χάσει την εξουσία.

Σε κάθε περίπτωση, ο Βανάτσι έχει ήδη πετύχει κάτι σημαντικό: έχει αναγκάσει τη Μελόνι να κοιτά διαρκώς προς τα δεξιά της.

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