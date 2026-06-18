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ΚΡΗΤΗ

Στο πλευρό του Δήμου Ρεθύμνης ο Μητροπολίτης Πρόδρομος: «Καμία πράξη βίας δεν δικαιολογείται»

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
clock 20:24 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, επισκέφθηκε, το πρωί της Πέμπτης, 18ης Ιουνίου 2026, τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράστασή του για τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε χθες ο Δήμος Ρεθύμνης, ως θεσμός, καθώς και οι εργαζόμενοί του.

Κατά τη συνάντηση τους, ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του δεν είχε μόνο ανθρώπινο χαρακτήρα, προς στήριξη του Δημάρχου και των εργαζομένων που βίωσαν τις συνέπειες του περιστατικού, αλλά και σαφή θεσμική διάσταση, εκφράζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή του σε κάθε μορφή βίας, παραβατικότητας και αμφισβήτησης της κοινωνικής ειρήνης.

«Καμία πράξη βίας δεν δικαιολογείται», τόνισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι:

«Με θλίβει το γεγονός ότι, για ακόμη μία φορά, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης διατυπώθηκαν απόψεις που επιχείρησαν να αιτιολογήσουν ή ακόμη και να επικροτήσουν μια τέτοια επίθεση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ενεργοί πολίτες της κοινωνίας, ενώ καταδίκασαν το περιστατικό, έσπευσαν ταυτόχρονα να προσθέσουν “αλλά” και δικαιολογίες. Μια τέτοια στάση, δυστυχώς, λειτουργεί ως έμμεση νομιμοποίηση έκνομων πράξεων και βίαιων συμπεριφορών».

Ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε ακόμη ότι η κοινωνία οφείλει να σταθεί με καθαρό και αδιαπραγμάτευτο τρόπο απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, καθώς εγείρονται σοβαρά ζητήματα κοινωνικής συνοχής και δημοκρατικής λειτουργίας.

«Απαιτείται σταθερή και αταλάντευτη στάση από όλους μας, καθώς και ισχυρή βούληση για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, τα οποία δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία», κατέληξε ο Σεβασμιώτατος.

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