Λαοθάλασσα για την παρέλαση των πρωταθλητών NBA Νιου Γιορκ Νικς

Μετά από 53 χρόνια χωρίς τίτλο, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη (18/6) για να αποθεώσουν τους εφετινούς πρωταθλητές ΝΒΑ, Νιου Γιορκ Νικς, σε μια μεγαλειώδη παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Ο 62χρονος συνταξιούχος Τζέιμς Σμολγουντ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ήταν εννέα ετών όταν οι Νικς κατέκτησαν τον τελευταίο τους τίτλο, το 1973. «Έκανα παιδικά πράγματα: ποδήλατο, παιχνίδια... Τότε έγινα οπαδός. Έχω επιβιώσει από πέντε καρκίνους, οπότε το να βρίσκομαι εδώ σήμερα σημαίνει πάρα πολλά για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ο ίδιος, έτσι και χιλιάδες άλλοι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί από κάθε γειτονιά της πόλης, φορώντας τα μπλε και πορτοκαλί χρώματα της ομάδας. Προκειμένου να εξασφαλίσουν οπτική επαφή με τους πρωταθλητές, αρκετοί ανέβηκαν σε κάθε πιθανό υπερυψωμένο σημείο, όπως σκαλωσιές και απορριμματοφόρα.

Υπό τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων και εν μέσω βροχής κομφετί, η ομάδα με ηγέτη τον Τζέιλεν Μπράνσον παρήλασε πάνω σε άρμα με την ονομασία «Canyon of Heroes», από το νότιο άκρο του Μανχάταν έως το δημαρχείο.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν η κυβερνήτης της πολιτείας Κάθι Χόκουλ και ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος αναμένεται να τους απονείμει τα «κλειδιά της πόλης» στο τέλος της παρέλασης.

Στην πόλη επικράτησαν συνθήματα υπέρ των Νικς, ενώ ορισμένοι φίλαθλοι ανέφεραν ότι πλήρωσαν εκατοντάδες δολάρια σε άτομα που περίμεναν όλη τη νύχτα για να τους εξασφαλίσουν θέση κατά μήκος της διαδρομής.

Η ομάδα κατέκτησε το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας της το περασμένο Σάββατο, επικρατώντας στους τελικούς του NBA των Σαν Αντόνιο Σπερς του Γάλλου Βίκτορ Ουεμπανιάμα. Η επιτυχία γιορτάστηκε ήδη το ίδιο βράδυ στους δρόμους της μητρόπολης από δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους.

Στην παρέλαση συμμετείχαν μπάντες, χορευτές και ιστορικές μορφές των Νικς, καθώς και διάσημοι υποστηρικτές της ομάδας, όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο Σπάικ Λι και ο Μπεν Στίλερ.

«Οι Νικς άξιζαν μια υποδοχή ηρώων. Ονειρευόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και γενιές», δήλωσε ο δήμαρχος Μαμντάνι, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν μια ομάδα που, όπως είπε, εκφράζει την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Νέας Υόρκης.

Η εκδήλωση ήταν ελεύθερη και ανοιχτή στο κοινό, ενώ 600 κάτοικοι επελέγησαν μέσω κλήρωσης για να παρακολουθήσουν την τελετή στο δημαρχείο.

Η αστυνομία ανέπτυξε περίπου 10.000 αστυνομικούς, ορισμένους με βαρύ οπλισμό, για την επιτήρηση της εκδήλωσης, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει διατεθεί ποτέ για οργανωμένο γεγονός στην πόλη.

Παράλληλα, είχαν κλείσει πολλοί δρόμοι στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκονται επίσης φίλαθλοι για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Κατά τη διάρκεια των πέντε αγώνων των τελικών του NBA είχαν καταγραφεί δεκάδες συλλήψεις για επεισόδια, επιθέσεις σε αστυνομικούς, παράνομη οπλοκατοχή και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Η Νέα Υόρκη διαθέτει πολλές ιστορικές αθλητικές ομάδες, όπως τους Γιάνκις στο μπέιζμπολ, τους Τζάιαντς στο αμερικανικό ποδόσφαιρο και τους Ρέιντζερς στο χόκεϊ, ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, καμία δεν έχει την ίδια ενωτική δύναμη με τους Νικς.

«Οι Νικς ενώνουν την πόλη όσο καμία άλλη ομάδα. Περιμέναμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά χρόνια», ανέφερε ο 29χρονος Άντονι Μαρτορέλι.

Το μπάσκετ θεωρείται κατεξοχήν αστικό άθλημα, με την ομάδα να έχει καταφέρει, σύμφωνα με τον πανεπιστημιακό Άνταμ Κρίμπλεζ, να «αιχμαλωτίσει τη συλλογική φαντασία με έναν ιδιαίτερο τρόπο».

Από την κατάκτηση του τίτλου, ο Τζέιλεν Μπράνσον και οι συμπαίκτες του έχουν πολλαπλές δημόσιες εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων σε αγώνες του Μουντιάλ και στην εκπομπή «The Tonight Show» του Τζίμι Φάλον.