Χανιά: Μεγάλη παγκρήτια συγκέντρωση συνταξιούχων στις 29 Ιουνίου

Σε τροχιά μαζικών κινητοποιήσεων εισέρχονται οι συνταξιουχικές οργανώσεις της Κρήτης, απευθύνοντας ευρύ κάλεσμα για τη μεγάλη Παγκρήτια συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στα Χανιά.

Η κινητοποίηση έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί στην Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.

Η απόφαση για την κοινή κάθοδο των συνταξιούχων ελήφθη μετά από διευρυμένη σύσκεψη των σωματείων της ΣΕΑ (Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις) Κρήτης.

Στο κοινό μέτωπο πρωτοστατούν οι Ομοσπονδίες του ΙΚΑ, του Δημοσίου και του ΟΑΕΕ, οι οποίες καλούν τα μέλη τους σε δυναμική συμμετοχή για τη διεκδίκηση λύσεων στα οξυμένα προβλήματα της καθημερινότητας.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια και το ΕΣΥ

Οι συνταξιούχοι της Κρήτης εκπέμπουν «σήμα κινδύνου», τονίζοντας ότι το εισόδημά τους εξανεμίζεται από το συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας.

Στην κορυφή της ατζέντας των διεκδικήσεων βρίσκονται:

Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η αγοραστική δύναμη των απομάχων της εργασίας.

Θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας από τις ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά, την ενέργεια και τα καύσιμα.

Άμεση ενίσχυση της δημόσιας υγείας, με στελέχωση των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της Κρήτης με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Κινητοποίηση σε όλη την Κρήτη

Οι διοργανωτές καλούν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία του νησιού να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη των απαραίτητων οργανωτικών μέτρων για την επιτυχία της συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων που θα ναυλωθούν από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, ώστε να διευκολυνθεί η δωρεάν μετακίνηση των συνταξιούχων προς την πόλη των Χανίων.

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