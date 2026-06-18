ΠΕΜ.18 Ιου 2026 12:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Η κάτω βουλή καταψήφισε συμφωνία με την Mercosur

mercosur
clock 13:55 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η ελβετική κάτω βουλή καταψήφισε μια συμφωνία με την Mercosur (Σ.τ.Σ: Κοινή Αγορά του Νότου, ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής) εν μέσω αντιδράσεων τόσο από την δεξιά όσο και από την αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Η συμφωνία τώρα θα τεθεί προς ψήφιση στην άνω βουλή και, σε περίπτωση που εγκριθεί από το Σώμα, πιθανόν να επιστρέψει στην κάτω βουλή.

Αργά χθες το βράδυ βουλευτές καταψήφισαν τη συμφωνία που συνήφθη τον περασμένο χρόνο με ψήφους 96-86 και 9 αποχές.

Η αντίθεση στη συμφωνία προήλθε τόσο από τους συντηρητικούς βουλευτές που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αγροτών, όσο και από κόμματα της αριστεράς που ήγειραν ανησυχίες για ζητήματα όπως οι εργασιακές πρακτικές και η καταστροφή των τροπικών δασών.

Στη Mercosur ανήκουν οι Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ και Πεζεσκιάν υπέγραψαν τη συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ - Ιράν

Εγκεφαλικά νεκρή 15χρονη μετά από επικίνδυνο challenge στα social media!

ΕΕ: Νέοι κανόνες στις πτήσεις - Τι ισχύει για χειραποσκευές και αποζημιώσεις για καθυστερήσεις





 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελβετία Mercosur
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis