Παρέμβαση Μαμουλάκη: Στη Βουλή οι ζημιές στα δίκτυα κοινής ωφέλειας από τα έργα οπτικών ινών

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Τις ζημιές σε δίκτυα κοινής ωφέλειας όπως αυτά της ύδρευσης, αναδεικνύει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας σχετική Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ερώτηση επισημαίνεται ότι η επέκταση των δικτύων οπτικών ινών αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ωστόσο, η εκτέλεση των σχετικών εργασιών οφείλει να πραγματοποιείται με τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία των υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφέλειας και να μην επιβαρύνει δυσανάλογα την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρει ως παράδειγμα το Ηράκλειο, όπου σύμφωνα με επανειλημμένα δημοσιεύματα και δημόσιες δηλώσεις της Διοίκησης της ΔΕΥΑΗ, έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης, οι οποίες αποδίδονται σε εργασίες εκσκαφών για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, χωρίς τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των αναδόχων, της ΔΕΥΑΗ και των λοιπών φορέων κοινής ωφέλειας, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς την επάρκεια του σχεδιασμού, της επίβλεψης και της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών προστασίας των υπόγειων δικτύων.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις από τους συναρμόδιους Υπουργούς στα ερωτήματα:

1. Πόσες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ηρακλείου έχουν καταγραφεί κατά την τελευταία τριετία και πόσες από αυτές αποδίδονται σε εργασίες ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών;

2. Ποιοι είναι οι ανάδοχοι που εκτελούν τα συγκεκριμένα έργα στο Ηράκλειο και ποιο είναι το πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των όρων εκτέλεσής τους;

3. Ποια διαδικασία ακολουθείται πριν από την έναρξη των εκσκαφών για την αποτύπωση και προστασία των υφιστάμενων υπόγειων δικτύων ύδρευσης και ποιος ελέγχει την εφαρμογή της;

4. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ποινικές ρήτρες ή υποχρεώσεις αποζημίωσης σε αναδόχους ή υπεργολάβους για ζημιές που προκάλεσαν στο δίκτυο ύδρευσης του Ηρακλείου; Αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις και ποιο είναι το συνολικό ύψος των σχετικών απαιτήσεων;

5. Προτίθεται η Κυβέρνηση να θεσπίσει ενιαίο υποχρεωτικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών, των ΔΕΥΑ και των λοιπών φορέων διαχείρισης υπογείων δικτύων, ώστε να αποτρέπονται αντίστοιχα περιστατικά;

6. Προτίθεται να αξιοποιήσει ψηφιακά συστήματα χαρτογράφησης των υπόγειων δικτύων και υποχρεωτικούς προελέγχους πριν από κάθε εκσκαφή, ώστε να περιοριστούν οι βλάβες σε κρίσιμες υποδομές;

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