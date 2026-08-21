Νέα ταινία «Μόνος στο Σπίτι»: Στα σκαριά η επιστροφή του Μακόλεϊ Κάλκιν στον ρόλο του Κέβιν

Το ενδεχόμενο μιας νέας ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» εξετάζει σοβαρά η Disney, με τον ΜακόλεΪ Κάλκιν να βρίσκεται πίσω από την ιδέα για τη μεγάλη επιστροφή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People, το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο, ωστόσο η πρόταση του ηθοποιού φαίνεται να απέχει ελάχιστα από το να πάρει το επίσημο «πράσινο φως». Πηγή αναφέρει ότι τα στελέχη της Disney ενθουσιάστηκαν με το concept του Κάλκιν, αν και μέχρι στιγμής καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.

Η πρόταση του 45χρονου πλέον ηθοποιού προβλέπει την επιστροφή του στον εμβληματικό ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει κατά τη διάρκεια της περιοδείας του το 2025 μια πρωτότυπη ιδέα για τη συνέχεια της ιστορίας: ο Κέβιν είναι πλέον ένας εργασιομανής, διαζευγμένος ή χήρος πατέρας.

Στο νέο αυτό σενάριο, ο γιος του, εξοργισμένος από την έλλειψη προσοχής, τον κλειδώνει έξω από το σπίτι και στήνει παγίδες για να μην καταφέρει να μπει μέσα. Ο Κέβιν θα πρέπει ουσιαστικά «να βρει ξανά τον δρόμο για την καρδιά του γιου του».

Η πρώτη ταινία «Μόνος στο Σπίτι» κυκλοφόρησε το 1990, γνωρίζοντας τεράστια παγκόσμια επιτυχία με την ιστορία του 8χρονου Κέβιν που έμεινε κατά λάθος μόνος τα Χριστούγεννα και ήρθε αντιμέτωπος με δύο διαρρήκτες. Ο Κάλκιν πρωταγωνίστησε και στο σίκουελ του 1992 «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη».

Αν και ακολούθησαν μεταγενέστερες ταινίες και ένα reboot στο Disney+ το 2021 με διαφορετικό καστ, αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 30 χρόνια που ο Κάλκιν θα ενσαρκώσει ξανά τον χαρακτήρα που τον καθιέρωσε.

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