Φωτιά στα Ζωνιανά: Σε ύφεση το μέτωπο – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις

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Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου. Παρά τη βελτίωση, η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν και ρίψεις από ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μυλοποτάμου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της φωτιάς. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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