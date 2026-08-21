Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γιατρός ξέχασε τη 10 μηνών εγγονή της στο αυτοκίνητο για 8 ώρες σε θερμοκρασία 46 βαθμών

Τραγικό θάνατο σε ηλικία μόλις 10 μηνών βρήκε ένα κοριτσάκι στο Κεντάκι των ΗΠΑ όταν η γιαγιά του αφαιρέθηκε και αντί να το πάει στον παδικό σταθμό, οδήγησε κατευθείαν στη δουλειά της, πάρκαρε και το ξέχασε στο αυτοκίνητο για 8 ώρες.

Η μικρή Σκότι βρέθηκε δεμένη στο παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου από τη γιαγιά της, Στέισι, μια 61χρονη γιατρό που εργάζεται σε κλινική η οποία ξεκίνησε για να αφήσει το παιδί στον σταθμό αλλά όπως έχει συμβεί σε αρκετές αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, αφαιρέθηκε τελείως, έφτασε στην εργασία της και κλείδωσε το παιδάκι στο αυτοκίνητο.

Η θερμοκρασία την ημέρα του τραγικού συμβάντος, στις 13 Αυγούστου, έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσα στο όχημα ξεπερνούσε τους 46.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η 61χρονη είχε προσφερθεί εκείνο το πρωί να παραλάβει το βρέφος και να το μεταφέρει στον παιδικό σταθμό. Όμως, όταν ο πατέρας της Σκότι πήγε να παραλάβει το παιδί στις 4 το απόγευμα, το προσωπικό τον ενημέρωσε ότι το μωρό δεν ήταν εκεί σε καμία στιγμή της ημέρας.

Έντρομος, κάλεσε τη γιαγιά του κοριτσιού η οποία έτρεξε προς το πάρκινγκ της κλινικής με συναδέλφους της αλλά ήταν ήδη αργά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, καθώς η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την τραγωδία.

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