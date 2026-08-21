Ένωση Ηρακλείου: Σταματά προσωρινά η παραλαβή οινοστάφυλων στην Παλιανή

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Η Ένωση Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη της για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την παραλαβή των οινοσταφύλων στο Οινοποιείο Παλιανής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη της ότι η παραλαβή οινοσταφύλων στο Οινοποιείο Παλιανής αναστέλλεται προσωρινά, λόγω του χαμηλού βαθμού ωρίμανσης των οινοσταφύλων. Οι παραγωγοί θα ενημερωθούν για την εκ νέου παραλαβή οινοσταφύλων με νεότερο Δελτίο Τύπου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: (2810) 378110, 792108».

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