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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Football Meets Data: Οι πιθανότητες της Εθνικής για πρόκριση στους «8» του Nations League

ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΛΙΑΚΑΣ
clock 13:58 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση της στην προημιτελική φάση του Nations League έλανε η Εθνική Ελλάδας, η οποία ολοκλήρωσε αήττητη την πρώτη τετράδα αγώνων στον 2ο όμιλο της League A.

Η «γαλανόλευκη» έχει συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς και ισοβαθμεί στην κορυφή με την Ολλανδία, ενώ η Γερμανία ακολουθεί στους πέντε βαθμούς. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πλέον στα χέρια της μια σημαντική ευκαιρία να διεκδικήσει μέχρι τέλους την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η Εθνική έχει ήδη «κλειδώσει» τουλάχιστον την τρίτη θέση στον όμιλο, γεγονός που της εξασφαλίζει παρουσία στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028.

Όλα για την πρώτη δυάδα

Τα δύο τελευταία παιχνίδια του ομίλου αποκτούν πλέον τεράστια σημασία. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία εκτός έδρας και τη Σερβία στο Βόλο, με στόχο μία νίκη για να τερματίσει μέσα στην πρώτη δυάδα και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Nations League.

Η κατάσταση στον όμιλο παραμένει ανοιχτή, όμως η «γαλανόλευκη» έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικές προϋποθέσεις για να συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορεία.

Και οι αριθμοί έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτή την εικόνα.

88,1% πιθανότητες για τους «8»

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η Εθνική Ελλάδας έχει αυτή τη στιγμή 88,1% πιθανότητες να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League.

Όσον αφορά την τελική κατάταξη στον όμιλο, οι πιθανότητες που καταγράφονται είναι:

  • 58,9% να τερματίσει στη δεύτερη θέση.

  • 29,2% να κατακτήσει την πρώτη θέση.

  • Συνολικά 88,1% πιθανότητες να ολοκληρώσει τη φάση στις δύο πρώτες θέσεις και να προκριθεί στους «8».

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει η Εθνική μετά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια.

Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια σημαντική πρόκληση. Με δύο παιχνίδια να απομένουν, η Ελλάδα δεν αρκείται στην εξασφάλιση της τρίτης θέσης και της παρουσίας στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028.

Ο στόχος είναι πλέον ακόμη μεγαλύτερος: η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η ισοβαθμία με την Ολλανδία στην κορυφή και η απόσταση από τη Γερμανία δείχνουν ότι η Εθνική έχει μετατρέψει την παρουσία της στον όμιλο σε πραγματική διεκδίκηση των δύο πρώτων θέσεων. Τα δύο τελευταία παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία θα κρίνουν τα πάντα.

Και η Ελλάδα έχει ήδη φτάσει σε αυτό το σημείο έχοντας παραμείνει αήττητη απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, με τους αριθμούς να δείχνουν πλέον ξεκάθαρα ότι η παρουσία της στους «8» δεν αποτελεί απλώς έναν μακρινό στόχο, αλλά ένα ιδιαίτερα πιθανό σενάριο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Γερμανία – Ελλάδα 0-1

Ελλάδα – Ολλανδία 2-2

Ελλάδα – Γερμανία 0-0

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Β’ Ομίλου της League A

1η αγωνιστική

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

2η αγωνιστική

Σερβία – Ολλανδία 1-2

Γερμανία – Ελλάδα 0-1

3η αγωνιστική

Γερμανία – Σερβία 2-0

Ελλάδα – Ολλανδία 2-2

4η αγωνιστική

Ελλάδα – Γερμανία 0-0

Ολλανδία – Σερβία 2-1

5 αγωνιστική

13/11 21:45 Σερβία – Γερμανία

13/11 21:45 Ολλανδία – Ελλάδα

6η αγωνιστική

16/11 21:45 Γερμανία – Ολλανδία

16/11 21:45 Ελλάδα – Σερβία

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League

Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια

Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια

Γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια

Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλου

Συνολικά γκολ σε όλα τα ματς

Συνολικά εκτός έδρας γκολ

Συνολικές νίκες

Συνολικές εκτός έδρας νίκες

Λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας (κίτρινες/κόκκινες κάρτες)

κίτρινη = 1 βαθμός

κόκκινη = 3 βαθμοί

αποβολή με δεύτερη κίτρινη = 3 βαθμοί

Υψηλότερη θέση στο UEFA Nations League access list 2026/27

Τα σενάρια που στέλνουν την Εθνική στα προημιτελικά του Nations League
  1. 2/2 νίκες η Ελλάδα ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα των αντιπάλων μας
  2. Να πάρει η Ελλάδα 4 βαθμούς κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Γερμανία
  3. Να κερδίσει η Ελλάδα την Ολλανδία ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Γερμανία στους δύο αγώνες της
  4. Να κερδίσουμε τη Σερβία, έχοντας ηττηθεί από την Ολλανδία, και να μην πάρει η Γερμανία έξι βαθμούς
  5. Σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία των 11 πόντων με Ολλανδία και Γερμανία να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων είτε από τους Οράνιε είτε από τη Μάνσαφτ
  6. Να χάσουμε και τα δύο παιχνίδια, κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία, και να μην πάρει πάνω από τρεις βαθμούς η Γερμανία
Οι ημερομηνίες των προημιτελικών της League A
  • 1ος αγώνας: 25-27 Μαρτίου 2027
  • 2ος αγώνας: 28-30 Μαρτίου 2027
Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας
  • Από τον Α’ Όμιλο: Γαλλία (1η), Βέλγιο (2η), Ιταλία (3η) / Απομένουν 3 αγωνιστικές
  • Από τον Γ’ Όμιλο: Ισπανία (1η), Αγγλία (2η), Κροατία (3η) / Απομένουν 3 αγωνιστικές
  • Από τον Δ’ Όμιλο: Πορτογαλία (1η), Δανία (2η), Νορβηγία (3η), Ουαλία (4η) / Απομένουν 2 αγωνιστικές

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