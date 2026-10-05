Αντωνά: «Αν σχολιάζεις το 2026 το μήκος της φούστας μιας γυναίκας, είσαι μέρος του προβλήματος»

Η Μαρία Αντωνά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και αναφέρθηκε στα σχόλια που εξακολουθούν να γίνονται για την εμφάνιση μιας γυναίκας στην τηλεόραση.

«Αν ένας άνθρωπος σχολιάζει έναν άλλον άνθρωπο το 2026 για το πόσο μακριά ή κοντή είναι η φούστα του, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μέρος του προβλήματος», είπε η δημοσιογράφος.

Όσον αφορά την ψυχαγωγία, ξεκαθάρισε πως δεν έχει βάλει οριστικό τέλος, σημειώνοντας πως «η ψυχαγωγία μπορεί να πάρει πολλές μορφές», ενώ αυτή την περίοδο δηλώνει πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τη νέα της εκπομπή.

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