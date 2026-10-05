Η Ελλάδα κέρδισε τον σεβασμό της Γερμανίας – Τα εγκώμια του Κλοπ και τα γερμανικά πρωτοσέλιδα

Το 0-0 στην Τούμπα με την Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου δεν αντιμετωπίζεται στη Γερμανία ως ένα απλό «στραβοπάτημα». Τα γερμανικά δημοσιεύματα στέκονται κυρίως σε δύο πράγματα: στην αδυναμία της Γερμανίας να αξιοποιήσει την υπεροχή της και στην αγωνιστική αντίσταση της Ελλάδας, η οποία παραμένει αήττητη και μετά τη δεύτερη αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Kicker: «Η εποχή Κλοπ δεν παίρνει μπροστά»

Αυτός είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος που προβάλλει το Kicker, αποτυπώνοντας την προβληματική βαθμολογική εκκίνηση της Γερμανίας υπό τον Γιούργκεν Κλοπ. Το 0-0 στη Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι η Γερμανία έχει πλέον μόλις πέντε βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια και βρίσκεται πίσω από Ελλάδα και Ολλανδία, που έχουν από οκτώ.



Το Kicker, πάντως, δεν παρουσιάζει την εικόνα της Γερμανίας ως συνολικά κακή. Αντίθετα, επισημαίνει ότι η ομάδα του Κλοπ είχε καλό πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε το γκολ που θα της έδινε τη νίκη.

Sport1: «Η Ελλάδα αποδεικνύεται ξανά σκληρός αντίπαλος»



Το Sport1 είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό στον τρόπο που περιγράφει την ελληνική ομάδα. Μιλά για ένα παιχνίδι στο οποίο η Γερμανία είχε μεγάλη υπεροχή και αρκετές ευκαιρίες, αλλά «κόλλησε» απέναντι σε μια Ελλάδα που αμύνθηκε αποτελεσματικά.



Το γερμανικό μέσο χρησιμοποιεί μάλιστα την εικόνα της «μαύρης κόλασης» για την Τούμπα και σημειώνει ότι οι Γερμανοί έφτασαν αρκετές φορές κοντά στο γκολ, όμως τους έλειψε η ακρίβεια στην τελική προσπάθεια.



Και το σημαντικότερο: η Γερμανία δεν κατάφερε να πάρει ρεβάνς για την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα.

BILD: Το πρόβλημα είναι η Γερμανία, αλλά η Ελλάδα άντεξε

Η BILD κινείται περισσότερο στην κριτική προς την ομάδα του Κλοπ. Χαρακτηρίζει την εμφάνιση δύσκολη και νωθρή, και υπογραμμίζει ότι στο τέταρτο παιχνίδι του Κλοπ η Γερμανία έμεινε ξανά χωρίς νίκη.



Παράλληλα, η BILD εστιάζει στο γεγονός ότι το 0-0 στη Θεσσαλονίκη αφήνει τη Γερμανία στην τρίτη θέση και κάνει πλέον πιο δύσκολη την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

ZDF: Χαμένες ευκαιρίες

Το ZDF κάνει λόγο στον τίτλο του για το παιχνίδι την ''υπερβολική σπατάλη ευκαιριών'' από τη Γερμανική ομάδα.

Η γερμανική δημόσια τηλεόραση αναγνωρίζει ότι η Γερμανία πραγματοποίησε δυνατό πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να ανταμείψει την απόδοσή της με γκολ. Παρά τις καλές ευκαιρίες, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος.



Το ίδιο μοτίβο καταγράφει και το Deutschlandfunk: η Γερμανία πήρε μόνο την ισοπαλία και παραμένει τρίτη στον όμιλο, πίσω από την αήττητη Ελλάδα και την Ολλανδία.

Η συζήτηση στα γερμανικά ΜΜΕ δεν είναι ότι η Ελλάδα έκανε απλώς ένα αμυντικό παιχνίδι και «κλείστηκε». Η γενικότερη εικόνα που μεταδίδεται είναι ότι η Γερμανία δυσκολεύεται πλέον συστηματικά απέναντι στην Εθνική.

Μέσα σε λίγες ημέρες η Γερμανία: έχασε 1-0 από την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ, δεν κατάφερε να σκοράρει στην Τούμπα, πήρε μόλις έναν βαθμό από τα δύο παιχνίδια και παρέμεινε πίσω από την Ελλάδα στη βαθμολογία.



Και αυτό εξηγεί γιατί οι δηλώσεις του Κλοπ για την Ελλάδα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Γερμανός τεχνικός, παρά την υπεροχή της ομάδας του σε μεγάλο διάστημα, δεν υποτίμησε καθόλου την ελληνική εμφάνιση. Αντίθετα, χαρακτήρισε την Ελλάδα έξυπνη και πειθαρχημένη και δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να ξαναπαίξει μαζί της. Η γερμανική κάλυψη καταγράφει αυτή την αναγνώριση δίπλα στην κριτική για την αποτελεσματικότητα της ίδιας της Γερμανίας.

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