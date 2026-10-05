Τέλος στο «διάβασμα» της ετικέτας: Η εφαρμογή που αξιολογεί τα προϊόντα με ένα scan

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μια νέα εφαρμογή επιχειρεί να κάνει πιο εύκολη την αξιολόγηση των συσκευασμένων τροφίμων, μετατρέποντας το barcode σε ένα γρήγορο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή.

Η Underneath είναι διαθέσιμη για iOS και Android και επιτρέπει στον χρήστη να σκανάρει το barcode ενός προϊόντος, λαμβάνοντας μια συνοπτική βαθμολογία αλλά και ανάλυση των παραμέτρων που οδήγησαν σε αυτή.

Πώς προκύπτει η βαθμολογία

Η εφαρμογή βασίζεται σε δημοσιευμένη μεθοδολογία που εξετάζει τρεις παράγοντες: τα θρεπτικά στοιχεία, τον βαθμό επεξεργασίας και τα πρόσθετα. Όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και για τους τρεις, η τελική στάθμιση είναι 40% για τα θρεπτικά στοιχεία, 30% για την επεξεργασία και 30% για τα πρόσθετα.

Οι υπολογισμοί γίνονται ανά 100 γραμμάρια ή 100 ml, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων.

«Θέλαμε να κάνουμε πιο εύκολη την ανάγνωση της ετικέτας τη στιγμή της αγοράς. Η βαθμολογία είναι ένα σημείο εκκίνησης: η ανάλυση δείχνει τα κριτήρια πίσω από αυτήν, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να συγκρίνει τις πληροφορίες και να αποφασίζει ο ίδιος», αναφέρει ο Θάνος Ρόκκας, ιδρυτής της Underneath.

Η εφαρμογή δεν αντικαθιστά την επίσημη ετικέτα ούτε αποτελεί κλινική αξιολόγηση ή εξατομικευμένη διατροφική συμβουλή. Μπορεί επίσης να προτείνει άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, με βάση τα κριτήρια της μεθοδολογίας της.

Image

Από πού προέρχονται τα δεδομένα

Η Underneath αξιοποιεί δεδομένα από τη βάση Open Food Facts και, σε ορισμένες αγορές, από λιανεμπόρους. Οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι ελλιπείς ή να αφορούν παλαιότερη έκδοση ενός προϊόντος.

Όταν κάποια συστατικά εκτιμώνται, αυτό επισημαίνεται από την εφαρμογή και τίθεται ανώτατο όριο στη βαθμολογία. Για τον λόγο αυτό, η ετικέτα του προϊόντος παραμένει η βασική πηγή αναφοράς.

Στόχος της Underneath είναι να μεταφέρει τις πληροφορίες της ετικέτας στην οθόνη του κινητού, βοηθώντας τον καταναλωτή να συγκρίνει πιο εύκολα προϊόντα τη στιγμή της αγοράς. Η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και η διαδικασία υποβολής ένστασης είναι διαθέσιμα online.

Διαβάστε επίσης

Πώς να συνδέσετε το κινητό στην τηλεόραση χωρίς Wi-Fi -Ο εύκολος τρόπος με HDMI

Κινεζικό μοντέλο ΑΙ πείστηκε να δώσει οδηγίες για βιολογικά όπλα, εκρηκτικά και δολοφονίες