Πανεπιστήμιο Κρήτης: Απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή στον Μιχαήλ Ταρουδάκη

Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο «Νίκος Πετρίδης» της Πανεπιστημιούπολης Βουτών, στο Ηράκλειο, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον κ. Μιχαήλ Ταρουδάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η τελετή, η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανέδειξε τη σημαντική και πολυεπίπεδη προσφορά του κ. Ταρουδάκη στο Ίδρυμα και στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, τιμώντας το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό του έργο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε με προσφώνηση από την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, η οποία υπογράμμισε την πολύπλευρη και σημαντική προσφορά του τιμώμενου στο Ίδρυμα.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Καθηγητή Αντώνιο Σαββίδη, και από τον Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Καθηγητή Άλκη Τερσένοβ, οι οποίοι αναφέρθηκαν με θερμά λόγια στην επιστημονική αριστεία, το ήθος και τη συνολική προσφορά του κ. Ταρουδάκη.

Την παρουσίαση της προσωπικότητας και του επιστημονικού έργου του τιμώμενου έκανε ο Καθηγητής Γεώργιος Μακράκης, ο οποίος σκιαγράφησε τη σταδιοδρομία του κ. Ταρουδάκη, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην επιστήμη, τη διοίκηση και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα και επισημαίνοντας την διεθνή αναγνώριση που έχει το έργο του.

Ακολούθησε η ανάγνωση του τιμητικού διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Άλκη Τερσένοβ, και η απονομή του από την Αντιπρύτανη Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την αντιφώνηση του τιμώμενου, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη Διοίκηση του Ιδρύματος για την ιδιαίτερη τιμή που του επιφύλαξαν με την ομοτιμοποίησή του, αναφέρθηκε στην ιστορία και τις προκλήσεις της Υποβρύχιας Ακουστικής που είναι ο επιστημονικός τομέας της προσωπικής του έρευνας.

Η εκδήλωση έκλεισε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, θερμής αναγνώρισης και εκτίμησης, της προσωπικότητας και του έργου ενός σημαντικού ακαδημαϊκού και ανθρώπου, με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ Ευγενίου, του πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννη Παλλήκαρη, πρώην Αντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων και Προέδρων, εκπροσώπων των πολιτειακών αρχών, πολυάριθμων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μελών της οικογενείας, συγγενών, φίλων και συναδέλφων του τιμώμενου.

