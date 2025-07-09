Νίκος Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές της Ιεράπετρας

Τις πληγείσες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές περιοχές της Ιεράπετρας θα επισκεφθεί την Κυριακή 13 Ιουλίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την έκταση των ζημιών και να συνομιλήσει με τις τοπικές κοινωνίες.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια πρωτοβουλία πολιτικής και κοινωνικής στήριξης των κατοίκων, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων και την ανάδειξη των αναγκών που έχουν προκύψει μετά τις φωτιές, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, θερμοκήπια και καλλιέργειες.

Το Πρόγραμμα Επίσκεψης

17:00 – Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές Φέρμα, Αχλιά και άλλες τοπικές κοινότητες του Δήμου Ιεράπετρας

18:30 – Συνάντηση στον Πυροσβεστικό Σταθμό Ιεράπετρας με τον διοικητή, πυροσβέστες και εθελοντές

19:30 – Συνάντηση στο Δημαρχείο Ιεράπετρας με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγροτικούς φορείς και πολίτες

"Ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες της Ιεράπετρας με πράξεις. Θα αναδείξουμε άμεσα τα ζητήματα που διαπιστώνονται, τόσο κοινοβουλευτικά όσο και πολιτικά, ζητώντας:

Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τον ΕΛΓΑ και την Πολιτεία, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Ειδικά μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς που επλήγησαν σε θερμοκήπια και καλλιέργειες.

Συνολικό σχέδιο αντιπυρικής προστασίας για την Κρήτη και ειδικά για περιοχές υψηλού κινδύνου όπως η Ιεράπετρα.

Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν μπορεί να βασίζεται ούτε στην τύχη ούτε στις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών. Απαιτεί σχέδιο, πρόληψη και επένδυση στην πολιτική προστασία.

Είμαστε εδώ – δίπλα στους πολίτες – με ευθύνη, προτάσεις και αγώνα", αναφέρεται σε ανακοίνωση.

