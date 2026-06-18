Νέα Αριστερά Ηρακλείου: Συγκρότηση νέου Συντονιστικού Οργάνου

Το νέο της συντονιστικό όργανο εξέλεξε την Δευτέρα 15 Ιουνίου η Οργάνωση της Νέας Αριστεράς Ηρακλείου σε Ολομέλεια στα γραφεία του κόμματος.



Στη συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχε ως εισηγητής το μέλος της ΚΕ της ΝΕΑΡ Τάκης Κατσαρός, συζητήθηκαν η αποχώρηση βουλευτών και μελών του κόμματος σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και οι αποφάσεις της τελευταίας ΚΕ αναφορικά με την πορεία, την πολιτική συνεργασιών και τις θέσεις του κόμματος.

Στο νέο 9μελές συντονιστικό όργανο συμμετέχουν:

1. Αυγουστάκη Ελένη, ξεναγός, μέλος ΔΣ σωματείου ξεναγών Κρήτης Σαντορίνης



2. Βασιλείου Αντώνης, φυσικός, συνταξιούχος εκπαιδευτικός



3. Καγιαμπάκη Μαρία, φυσικός ΙΤΕ, Γ.Γ. ΔΣ σωματείου εργαζομένων ΙΤΕ



4. Καφετζάκης Αλέξανδρος, ιατρός, Πρόεδρος Ένωσης ιατρών ΕΣΥ Ν. Ηρακλείου



5. Μαρή Μαρία, αρχαιολόγος, Πρόεδρος τοπικού παραρτήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων



6. Παπαδάκης Βασίλης, Οικονομολόγος



7. Τσαγκαράκη Κατερίνα, φυσικός ΙΤΕ



8. Χαφνάβη Ελένη, δικηγόρος



9. Ψαρρά Στέλλα, βιολόγος ωκεανογράφος, ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ



Στην πρώτη συνεδρίαση του συντονιστικού, την Τρίτη 17/6, αποφασίστηκε να αναλάβουν τις θέσεις του συντονιστή και αναπληρώτριας συντονίστριας οι Βασιλείου Αντώνης και Ψαρρά Στέλλα, αντίστοιχα, και σχεδιάστηκαν οι επόμενες πολιτικές δράσεις της Νέας Αριστεράς στο Ηράκλειο.

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