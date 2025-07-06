Λασίθι: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Χαμέζι Σητείας

Φωτιά που εκδηλώθηκε στο Χαμέζι Σητείας κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Κυριακής.

Η φωτιά που έκαψε χαμηλή βλάστηση και γεωργικές εκτάσεις, τέθηκε υπό έλεγχο ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με 6 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή της Γαρίπας αλλά τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

