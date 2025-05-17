Κρήτης Ευγένιος για εκλογή Μητροπολίτη Κυδωνίας: Δεν θα γίνει ούτε το δικό μου, ούτε κανενός άλλου το θέλημα

Για την πλήρωση της θέσης του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου ρωτήθηκε οΑρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος, στο περιθώριο του μνημόσυνου για τις 40 μέρες από την εκδημία του μακαριστού Δαμασκηνού.

Ο κ. Ευγένιος κάλεσε τους πιστούς να έχουν εμπιστοσύνη στην Αγία Εκκλησία και στην ιεραρχία της, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως οι αποφάσεις δεν θα παρθούν υπό πίεση:

«Θα μας φωτίσει ο Θεός και θα γίνει το καλύτερο. Δεν θα γίνει ούτε το δικό μου, ούτε κανενός άλλου το θέλημα. Θα γίνει το θέλημα του Θεού. Να έχετε εμπιστοσύνη στην Αγία μας Εκκλησία. Ο Θεός που κατευθυνεί τη ζωή της θα κατευθυνεί και τον βηματισμο των Πατέρων. Να έχετε πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στην ιεραρχία της εκκλησίας» σημείωσε.

Όσο για το χρονοδιάγραμμα, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, η τοποτηρητεία συνεχίζεται. Κάποια στιγμή ίσως και σήμερα πιθανόν να καθορίσουμε τις κινήσεις μας και κάποια στιγμή ίσως κάτι γίνει. Δεν βιαζόμαστε. Στην Εκκλησία κενό δεν υπάρχει ποτέ» τόνισε.

