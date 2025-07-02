Κρήτη: Τουρίστρια έχασε το... δρόμο της επιστροφής - Την εντόπισαν πυροσβέστες

Τέλος καλό όλα καλά για μια τουρίστρια η οποία το βράδυ της Τρίτης (01/07) χάθηκε στο Ελαφονήσι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η ξένη επισκέπτρια γύρω στις δέκα το βράδυ φεύγοντας από την παραλία και επιστρέφοντας στο αυτοκίνητο της, έχασε τον δρόμο και κατέληξε να περιπλανιέται στην ευρύτερη περιοχή.

Η ταλαιπωρία της έλαβε τέλος όταν οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος την εντόπισαν και τη βοήθησαν να επιστρέψει στο όχημα της.

