Κρήτη: Τουρίστρια έχασε το... δρόμο της επιστροφής - Την εντόπισαν πυροσβέστες
clock 10:16 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τέλος καλό όλα καλά για μια τουρίστρια η οποία το βράδυ της Τρίτης (01/07) χάθηκε στο Ελαφονήσι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η ξένη επισκέπτρια γύρω στις δέκα το βράδυ φεύγοντας από την παραλία και επιστρέφοντας στο αυτοκίνητο της, έχασε τον δρόμο και κατέληξε να περιπλανιέται στην ευρύτερη περιοχή.

Η ταλαιπωρία της έλαβε τέλος όταν οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος την εντόπισαν και τη βοήθησαν να επιστρέψει στο όχημα της.

