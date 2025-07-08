Κρήτη - Τουρισμός: Επιστρέφουν οι Ισραηλινοί - Μείωση πληροτήτων στα ξενοδοχεία λόγω airbnb

Aύξηση αφίξεων μείωση στις πληρότητες στα ξενοδοχεία. Αυτό καταγράφεται τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου σύμφωνα με την εικόνα που περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti, o πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης για την κίνηση του τουρισμού το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού.

Όσον αφορά τους Ισραηλινούς τουρίστες, ο κ. Χαλκιαδάκης είπε ότι σταδιακά μέχρι 20 Ιουλίου θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η ροή τους στο νησί μας μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ήδη καταγράφονται κρατήσεις που ξεκίνησαν λίγες μέρες μετά το τέλος της σύρραξης ανάμεσα σε Ισραήλ Ιράν.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων όσον αφορά το οξύμωρο περισσότερες αφίξεις τουριστών με αύξηση 2-3% σε σχέση με πέρυσι και μείωση στις πληρότητες των ξενοδοχείων κατά 5-7% σε σχέση με το 2024, εξήγησε ότι αυτό οφείλεται στα AIRBNB και στη ραγδαία αύξηση κρεββατιών.

Μάλιστα ανέφερε ότι εκτός από τους ντόπιους, στο AIRBNB δραστηριοποιούνται και περίπου 10.000 ξένοι οι οποίοι έχουν αγοράσει ακίνητα στο νησί μας για εκμετάλλευση. Την ίδια ώρα μεγάλη γκρίνια επικρατεί στην εστίαση και ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων καθώς το χρήμα που κυκλοφορεί είναι κάτω των προσδοκιών καθώς οι ξένοι επισκέπτες αφήνουν λίγα χρήματα στην αγορά. Επίσης σε όλη την Κρήτη καταγράφονται εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα για την προσέλκυση περισσότερων τουριστών ενώ η ίδια τακτική θα ακολουθηθεί και τον Αύγουστο.

