Τέλος στα μετρητά για τα ενοίκια από 1η Ιουλίου

Την υποχρεωτική καταβολή ενοικίων με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής από την 1η Ιουλίου 2026 υπενθυμίζει το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το Τμήμα, με βάση το άρθρο 48Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Ν.4/1978, όπως θεσπίστηκε στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, από την 1η Ιουλίου 2026 η καταβολή ενοικίων για ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι πληρωμές θα μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Η υποχρέωση εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του ύψους του ενοικίου και του είδους χρήσης της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι κάθε δικαιούχος ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου δεν θα μπορεί να αποδέχεται την είσπραξη τέτοιου ενοικίου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των καθορισμένων ηλεκτρονικών μέσων.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης και αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές που αφορούν ενοίκια.

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