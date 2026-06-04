Προειδοποίηση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εν μέσω φημών για παραίτηση του Ιρανού προέδρου

Σε μια επανεμφάνιση κατά τη συνηθισμένη πρακτική μέσω μηνύματος, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι εχθροί του Ιράν σπέρνουν εσωτερικές διαιρέσεις για να σπάσουν το ιρανικό σύστημα.

Ο Χαμενεΐ σε μήνυμα που διαβάστηκε για την επέτειο θανάτου του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί, κάλεσε σε εθνική ενότητα απέναντι στις εξωτερικές απειλές και είπε ότι οι εχθροί που ηττήθηκαν στο πεδίο της μάχης προσπαθούν τώρα να επιτεθούν στη δημόσια ανθεκτικότητα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Και σε μία προειδοποίηση ανέφερε ότι οποιαδήποτε ενέργεια που δημιουργούσε απαισιοδοξία ή απογοήτευση στο κοινό ισοδυναμούσε με βοήθεια στον εχθρό.

Το εν λόγω μήνυμα μεταφράζεται από πολλούς, ως μία έμμεση απάντηση στις φήμες που διακινούνται τα τελευταία 24ωρα περί παραίτησης του Ιρανού προέδρου, λόγω ρήξης με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τις οποίες το επίσημο καθεστώς διαψεύδει.

Ο Αναπληρωτής Επικεφαλής Επικοινωνιών του Προεδρικού Γραφείου Μεχντί Ταμπαταμπέι απέρριψε την παραίτηση ως ψευδή, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τον Πεζεσκιάν ή οποιονδήποτε άλλο ανώτερο ηγέτη.

Τι ισχυριζόταν η έκθεση;

Επικαλούμενη πηγή, η έκθεση Iran International ισχυρίστηκε ότι ο Πεζεσκιάν στην επιστολή του προς τον Μοτζτάμπα τόνισε ότι αποκλείστηκε από σημαντικές και κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και ότι υπάρχει ένας γενικός έλεγχος του IRGC που επιτρέπεται από σκληροπυρηνικές φατρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι δεν ήταν σε θέση να διευθύνει την κυβέρνηση και να φέρει τις ευθύνες.

Η έκθεση δεν αποκάλυψε εάν ο Μοτζτάμπα ενέκρινε την παραίτηση. Η έκθεση δεν περιελάμβανε καμία επίσημη δήλωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - μεταναστευτικό: Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι βάρκες...

Σεισμόπληκτοι Αρκαλοχωρίου: Το "κίτρινο" της αναμονής έγινε "μαύρο" της απελπισίας (εικόνες)

Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές: Συστάσεις από Κομισιόν και ΟΟΣΑ για εξορθολογισμό και «ψαλίδι»