Μέση Ανατολή: «Όχι» της Χεζμπολάχ στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός - Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ

Τα όπλα συνεχίζουν να έχουν τον πρώτο λόγο, παρά την συμφωνία εκεχειρίας που ανακοινώθηκε ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, καθώς βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι ο τερματισμός των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και η αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι.

Η ίδια η Χεζμπολάχ δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει όπως έκανε σαφές ο επικεφαλής της Ναΐμ Κασέμ, ενώ και οι ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο συνεχίζονται.

Αποκαλυπτικό του κλίματος είναι το γεγονός ότι το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) μαχητές της Χεζμπολάχ πραγματοποίησαν επίθεση με drone σε περιοχή στο βόρειο Ισραήλ όπου λίγη ώρα πριν βρισκόταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

🚨🇮🇱🇱🇧 Right after Netanyahu visited the area, Hezbollah launched attacks on the border areas of Shlomi and Zre'it in western Galilee, on the Israeli northern border.







Source: TABZ (telegram channel) https://t.co/OP7WMmYeTx pic.twitter.com/3kdHQ8InSF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 4, 2026

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ και μέλος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ σκοτώθηκε σε διασταυρούμενα πυρά.

Τη θέση ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του επί του εδάφους στο νότιο Λίβανο προς το παρόν, και οι κάτοικοι του Λιβάνου που έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους από το Ισραήλ δεν θα μπορούν να επιστρέψουν εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ.

Σε δήλωσή του, ο Κατζ ανέφερε ότι τα στρατεύματα θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Κάστρου Μποφόρ, ενός φρουρίου 900 ετών που κατέλαβε το Ισραήλ το Σάββατο (30/5).

Μία άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι η σιγή του Ισραηλινού πρωθυπουργού για το θέμα, αλλά και η σύγκλιση του συμβουλίου ασφαλείας. Ο Νετανιάχου δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα την κοινή δήλωση του Ισραήλ με τον Λίβανο, η οποία ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν αρκετές πιλοτικές ζώνες ασφαλείας στο νότιο Λίβανο από τις οποίες θα αποκλειστεί η Χεζμπολάχ.

Ο Νετανιάχου, ωστόσο, κατά την επίσκεψή του στο βόρειο Ισραήλ φέρεται, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ να υπογράμμισε στους τοπικούς αξιωματούχους ότι «θα συνεχίσουμε να ενεργούμε αποφασιστικά ενάντια σε όλες τις απειλές»

Απορρίπτει την συμφωνία ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ σχολιάζοντας τη συμφωνία ανάμεσα στο Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό έκανε λόγο για «οδικό χάρτη που οδηγεί στην εξόντωση μέρους του λιβανέζικου λαού».

Ο ίδιος στη συνέχεια χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις της λιβανέζικης κυβέρνησης με το Ισραήλ είναι «αναίσχυντες», ενώ τόνισε ότι η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ισοδυναμεί με «παράδοση και ήττα».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων θα παραμείνουν στο στόχαστρο της οργάνωσης όσο ο λαός και τα χωριά του Λιβάνου συνεχίζουν να δέχονται επίθεση από τον ισραηλινό στρατό.

«Πολεμάμε για τη γη μας και τον λαό μας, βασισμένοι στην υπακοή μας στον Κύριό μας - ώστε να μην είμαστε σκλάβοι κανενός και για να μπορέσουν οι γενιές μας να ζήσουν ανεξάρτητα στην πατρίδα τους, δίπλα στους συμπατριώτες τους», τόνισε ακόμη ο Κασέμ.

Αποφασισμένη για εφαρμογή της εκεχειρίας η Βηρυτός

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δηλώνει ότι ο στρατός θα αρχίσει να αναπτύσσεται σε «πιλοτικές ζώνες» απαλλαγμένες τόσο από ισραηλινές δυνάμεις όσο και από τη Χεζμπολάχ στο νότο της χώρας.

«Το επόμενο βήμα είναι πρακτικό και απτό: η ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού σε πιλοτικές ζώνες ως πρώτη φάση», δήλωσε ο Σαλάμ, σύμφωνα με σχόλια που διάβασε ο υπουργός Πληροφοριών, Πολ Μόρκος, μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν θίγει το δικαίωμά μας για πλήρη ισραηλινή αποχώρηση, αλλά μας φέρνει πιο κοντά σε αυτήν».

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Στην εξίσωση μπήκε και το Ιράν. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι «δεν θα υπάρξει ειρήνη στην περιοχή» χωρίς την αποχώρηση του Ισραήλ από το λιβανέζικο έδαφος.

«Η αρχική μας προϋπόθεση για την αποδοχή εκεχειρίας στον περιφερειακό πόλεμο ήταν η εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», ανέφερε το IRGC σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Ο εχθρός πρέπει να σταματήσει επειγόντως τις επιθέσεις του στον λιβανέζικο λαό και να αποσυρθεί αμέσως πίσω από τα διεθνή σύνορα εκκενώνοντας τα κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου και να αναγνωρίσει την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου».

Όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι μπορεί στα λόγια να υπήρξε συμφωνία, αλλά θα παραμείνει κενό γράμμα αν δεν εφαρμοστεί πλήρως. Με δεδομένη τη στάση του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ κάτι τέτοιο φαίνεται απίθανο, καθώς καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει αν δεν ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις, οι οποίες σε αυτή την περίπτωση είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Το Τελ Αβόβγ θέλει να εξαλείψει την απειλή της Χεζμπολάχ και η σιιτική οργάνωση να εξαφανιστεί το Ισραήλ από το χάρτη.

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