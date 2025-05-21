Κρήτη: Τον έπιασαν με την κάνναβη στο σπίτι
clock 12:19 | 21/05/2025
Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, 35χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ημεδαπό κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 γραμμάρια κάνναβης και 16,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή ελαίου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

