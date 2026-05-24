Κρήτη: Στο νοσοκομείο 22χρονος σε κατάσταση βαριάς μέθης - Βρέθηκε αναίσθητος σε παραλία

Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά, όταν ένας νεαρός άνδρας χρειάστηκε την άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα, όταν έγινε αντιληπτό ότι ένας 22χρονος ημεδαπός βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς μέθης στην παραλία του Βλητέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε χάσει τις αισθήσεις του και αδυνατούσε να επικοινωνήσει με το περιβάλλον, γεγονός που θορύβησε όσους βρέθηκαν στο σημείο.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο και στη συνέχεια τον διακόμισαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

Ο νεαρός εισήχθη αμέσως στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου οι εφημερεύοντες γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της οξείας μέθης.

Ο 22χρονος παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, με την κατάσταση της υγείας του να εξελίσσεται ομαλά και να μην εμπνέει περαιτέρω ανησυχία.

