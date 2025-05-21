Κρήτη: Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων για συνάδελφο τους που οδηγούσε χωρίς την κατάλληλη άδεια

Ανακοίνωση για τη σύλληψη ενός 41χρονου οδηγού τουριστικού λεωφορείου καθώς διαπιστώθηκε έπειτα από τροχονομικό έλεγχο ότι στερούνταν κατάλληλου διπλώματος οδήγησης για την κατηγορία αυτή, εξέδωσε το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο ΕΡΜΗΣ».

Αναλυτικά:

Το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο ΕΡΜΗΣ» καταδικάζει το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα 19 Μαϊου, στο Λιμάνι του Ηρακλείου, όπου συνελήφθη ένας 41χρονος οδηγός Τουριστικού Λεωφορείου, ο οποίος δεν κατείχε την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης. Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των τουριστών, εκθέτοντας την Κρήτη και το τουριστικό προϊόν στο εξωτερικό.

Το Σωματείο μας, παράλληλα εκφράζει και τον έντονο προβληματισμό του για το «πώς» ο ιδιοκτήτης του Τουριστικού Λεωφορείου έδωσε την άδεια σε κάποιον «παράνομο» οδηγό, χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των επιβατών, του οχήματος, την τήρηση των κανονισμών και τη σοβαρότητα με την οποία ορισμένοι επιλέγουν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο ΕΡΜΗΣ, στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψει τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες εκθέτουν το επάγγελμα τους και προσβάλλουν το έργο των Επαγγελματιών Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων της Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ρόδος: Τουρίστας έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε

Ηράκλειο: Επιτυχής ηλέκτριση των Σταθμών Μετατροπής της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής