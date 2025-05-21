Ηράκλειο: Επιτυχής ηλέκτριση των Σταθμών Μετατροπής της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Δύο πολύ κρίσιμα ορόσημα, του μεγαλύτερου και πολυπλοκότερου έργου μεταφοράς ενέργειας που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τη Δευτέρα 19/5 στον Σταθμό Μετατροπής Κουμουνδούρου στην Αττική και την Τρίτη 20/5 στον Σταθμό Μετατροπής Δαμάστας στην Κρήτη.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η ηλέκτριση των Σταθμών Μετατροπής και παράλληλα έγχυση αέργου ισχύος από τους Μετατροπείς προς το ηλεκτρικό σύστημα της Αττικής και της Κρήτης, αντίστοιχα.

Οι επιτυχείς αυτές ηλεκτρίσεις καταδεικνύουν την άρτια λειτουργία των Σταθμών Μετατροπής κατά την σύνδεσή τους στα συστήματα μεταφοράς της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης και πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση πολύμηνων ελέγχων και επιμέρους δοκιμών του εξοπλισμού των Σταθμών.

Σημειώνεται ότι από τις αρχές του έτους έχουν ολοκληρωθεί επίσης με επιτυχία οι ηλεκτρίσεις των καλωδίων 500 kV DC (υποβρυχίων και υπογείων) από άκρο σε άκρο, των καλωδίων 400 kV AC στην Αττική και 150 kV στην Κρήτη, καθώς και του νέου Υποσταθμού GIS 150 kV στη Δαμάστα Ηρακλείου.

Η συγκεκριμένη δοκιμή πραγματοποιήθηκε με ολιγοήμερη καθυστέρηση εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης, λόγω καιρικών συνθηκών, στη νησίδα Σταχτορρόη για την τροφοδοσία του συστήματος ελέγχου του Σταθμού Ηλεκτροδίων με γεννήτρια εκτάκτου ανάγκης. Η γεννήτρια χρησιμοποιείται εξαιτίας της άρνησης του Δήμου Αίγινας για την πραγματοποίηση μικρής κλίμακας έργων από τον ΔΕΔΔΗΕ, με αντικείμενο τη σύνδεση του καλωδίου 20 kV που έχει εγκατασταθεί μεταξύ Σταχτορρόης και Αίγινας. Μέχρι την έκδοση της απαιτούμενης άδειας από τον Δήμο, η απαραίτητη τροφοδοσία στον Σταθμό Ηλεκτροδίων Αττικής μπορεί να πραγματοποιείται μόνο προσωρινά και με γεννήτρια εκτάκτου ανάγκης.

Η λειτουργία της διασύνδεσης ξεκινά στα τέλη Μαΐου με τη μεταφορά ενεργού ισχύος ανάμεσα στην Αττική και την Κρήτη.

