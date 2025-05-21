Θρήνος στη Μεσαρά: Νεκρός στην άκρη του δρόμου βρέθηκε ο ποδηλάτης Μιχάλης Καρανδινός

Θλίψη και συγκίνηση έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Μεσαράς η είδηση του θανάτου του 55χρονου ποδηλάτη Μιχάλη Καρανδινού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τρίτης (20/5) στην περιοχή Βιζάρι του Δήμου Αμαρίου.

Ο άτυχος άνδρας, λάτρης της φύσης και του ποδηλάτου, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην άκρη του δρόμου, κατά τη διάρκεια ποδηλασίας. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστες. Οι πρώτες πληροφορίες αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου

Ο Μιχάλης Καρανδινός είχε επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Μεσαρά, έπειτα από μακρά παραμονή και επαγγελματική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και είχε επενδύσει στην αγορά επαγγελματικής στέγης στη Νέα Υόρκη, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κρήτη με την οικογένειά του, αναζητώντας μια ζωή πιο κοντά στη φύση και στις ρίζες του.

Ο απροσδόκητος χαμός του έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν. Ο Μιχάλης ήταν άνθρωπος χαμογελαστός, ευγενικός, κοινωνικός και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Του άρεσαν οι βόλτες στα βουνά και τα φαράγγια της Κρήτης και απολάμβανε τις απλές χαρές της ζωής.

Συγκινητικό ήταν το αντίο του Αντιδημάρχου Φαιστού και στενού του φίλου, Γιώργου Ντισπυράκη, ο οποίος έγραψε:

«Φόρτσα στο πετάλι να ‘ρθουνε κι οι άλλοι. Πάμε για ορθοπεταλιές… και έπαιξες μια ορθοπεταλιά και βγήκες στο Παράδεισο. Ανεβήκαμε μαζί βουνά, πολλά. Γιατί όσο αγαπούσες το ποδήλατο, άλλο τόσο τις κορυφές. Και τώρα ανέβηκες στη ψηλότερη απ’ όλες. Θα τα πούμε ξανά… Κάπου εκεί πάνω. Σε άλλη κορυφή… Μα πάντα έφτανες πρώτος. Σε όλες. Και σε όλα.»

Η τοπική κοινωνία αποχαιρετά με βαθύ σεβασμό έναν άνθρωπο που επέλεξε να επιστρέψει στον τόπο του και να ζήσει απλά, αλλά «έφυγε» τόσο άδικα και απροσδόκητα.

