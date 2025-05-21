Ρόδος: Τουρίστας έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε

Τραγικό τέλος είχε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας 51χρονος Σουηδός τουρίστας στην Ρόδο, όταν έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Πρόκειται για έναν 51χρονο Σουηδό, ο οποίος σύμφωνα με την «Δημοκρατική», βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και είχε έντονη λογομαχία με τη σύζυγό του και την πεθερά του, με τις οποίες παραθέριζε στο νησί της Ρόδου.

Μετά τον καβγά, ο 51χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του δωματίου τους, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, κρεμάστηκε με το ένα χέρι από τα κάγκελα.

Φαίνεται πως προσπάθησε να ξανανεβεί στο μπαλκόνι, όμως έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, καταλήγοντας στο έδαφος με βαρύτατα τραύματα.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά.

Προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία έχει αποκλειστεί τόσο το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας όσο και αυτό της αυτοχειρίας.

