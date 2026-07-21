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Κρήτη - Κόντρα στη ζέστη: Πεζοπορία και παιχνίδι στο νερό στον εντυπωσιακό Αμαριανό ποταμό (εικόνες)

αμαριανος ποταμος
clock 11:15 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ξεχωριστή πεζοπορική εμπειρία στην καρδιά του καλοκαιριού προγραμματίζεται για την προσεχή Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026, με προορισμό έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς υδάτινους δρόμους της Κρήτης, τον Πλατύ (ή Αμαριανό) Ποταμό.

Η εξόρμηση υπόσχεται μια ιδανική «απάντηση» στις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής, συνδυάζοντας την άθληση με το παιχνίδι στο νερό.

Το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής παρουσιάζει σπάνια γεωλογική ομορφιά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διασχίσουν μια πυκνά δασωμένη διαδρομή, πνιγμένη στα πλατάνια, τις λυγαριές και τις σφάκες.

αμαριανος ποταμος

Το σκηνικό συνθέτουν διαδοχικές φυσικές βάθρες, κολύμπες και μικροί καταρράκτες, ενώ το ιστορικό αποτύπωμα της περιοχής αναδεικνύεται μέσα από παραδοσιακά γεφύρια και παλιούς νερόμυλους που σώζονται κατά μήκος της κοίτης.

αμαριανος ποταμος

Η πορεία έχει σχεδιαστεί με κλιμακωτό βαθμό δυσκολίας (Βαθμός Δυσκολίας: 1), γεγονός που επιτρέπει τη συνύπαρξη τόσο αρχάριων όσο και έμπειρων πεζοπόρων, καθώς η διάρκεια της διαδρομής μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, με μέγιστο χρόνο πορείας τις 3,5 ώρες.

αμαριανος ποταμος

Μετά την ολοκλήρωση της ποταμοδιάσχισης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ελεύθερο χρόνο για μπάνιο και χαλάρωση σε παρακείμενη παραλία του νότιου Ρεθύμνου, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την κυριακάτικη εξόρμηση.

Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί από το Ηράκλειο την Κυριακή 26/07/2026 στις 08:00 το πρωί από τον χώρο της Λαϊκής αγοράς του Σαββάτου (Αγία Άννα). Οι διοργανωτές υπενθυμίζουν ότι οι εξορμήσεις διεξάγονται σε μη αστικό περιβάλλον και είναι υποχρεωτικός ο κατάλληλος εξοπλισμός (κατάλληλα υποδήματα που θα βραχούν, δεύτερη αλλαξιά ρούχων, προστασία από τον ήλιο και επαρκές νερό).

αμαριανος ποταμος

Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής ΜΟΝΟ στα : 2816007430 & 6947504650.

Με φυσική παρουσία μας βρίσκετε εδώ.

Ώρες επικοινωνίας Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-14:00 & 18:00-21:00.

Θυμίζουμε ότι οι εξοφλήσεις συνδρομών μέχρι Παρασκευή απόγευμα, ακυρώσεις θέσεων γίνονται μέχρι Σάββατο μεσημέρι (13:00).

Σε περίπτωση μη εμφάνισης, το δηλωμένο μέλος είναι υπόχρεο στην καταβολή της συμμετοχής του.

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