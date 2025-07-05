Κρήτη: Κι άλλο γλέντι σε σπίτι με άσκοπους πυροβολισμούς - Βρέθηκαν 46 κάλυκες
clock 12:44 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια ακόμα η υπόθεση με άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι, μετά από αυτήν που καταγράφηκε σε χωριό του δήμου Γόρτυνας όπου συνελήφθη ο 52χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, απασχόλησε την αστυνομία στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα αργά το βράδυ της Παρασκευής (4/7) κατά τη διάρκεια γλεντιού σε σπίτι σε περιοχή του δήμου Ρεθύμνου έπεσαν άσκοποι πυροβολισμοί με συνέπεια το περιστατικό να καταγγελθεί στην αστυνομία.

Έπειτα από έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, του ΤΑΕ και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου στο συγκεκριμένο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο, γεμιστήρας, -196-  φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και -46- κάλυκες.

Ο 43 ετών ιδιοκτήτης του σπιτιού συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για υπόθαλψη εγκληματία καθώς δεν κατονόμασε τον δράστη των άσκοπων πυροβολισμών.

 

Ασκοποι Πυροβολισμοί Αστυνομία Σύλληψη
