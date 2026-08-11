Κρήτη: Φωτιά στον Μυλόποταμο - Κοντά σε χώρο φύλαξης φορτηγών

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Σε κινητοποίηση τέθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11.08) η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον Δήμο Μυλοποτάμου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 19:00, στην περιοχή μεταξύ Λιβάδας και Αξού σε χώρο που φυλάσσονται φορτηγά, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται και λιόφυτα, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν 3 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του.

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