Κρήτη: Φωτιά στον Μυλόποταμο - Κοντά σε χώρο φύλαξης φορτηγών

Σε κινητοποίηση τέθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11.08) η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον Δήμο Μυλοποτάμου.
Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 19:00, στην περιοχή μεταξύ Λιβάδας και Αξού σε χώρο που φυλάσσονται φορτηγά, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται και λιόφυτα, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές.
Στο σημείο επιχειρούν 3 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του.
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