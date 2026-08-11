Βρετανία: 230 μετανάστες με ένα μόλις σκάφος

Νέο ρεκόρ στον αριθμό μεταναστών που διέσχισαν τη Μάγχη με ένα μόνο μικρό σκάφος καταγράφηκε στη Βρετανία, καθώς 230 άνθρωποι έφτασαν στη χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που έχει καταγραφεί ποτέ να ολοκληρώνουν τη διέλευση της Μάγχης προς τη Βρετανία με ένα μόνο σκάφος.







Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί μόλις τον περασμένο μήνα και ανερχόταν σε 165 άτομα.







Πάνω από 15.000 αφίξεις από την αρχή του έτους



Με τη νέα άφιξη, συνολικά 15.049 άνθρωποι έχουν περάσει παράτυπα τη Μάγχη προς τη Βρετανία με 224 μικρά σκάφη από την αρχή του 2026.

Παρά το νέο ρεκόρ σε ένα μεμονωμένο σκάφος, τα στοιχεία δείχνουν ότι συνολικά οι αφίξεις έχουν μειωθεί σημαντικά. Έως τις 9 Αυγούστου, ο αριθμός των μεταναστών που έφτασαν με μικρά σκάφη ήταν κατά 42% χαμηλότερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, σχολίασε την εξέλιξη μέσω του X, χαρακτηρίζοντάς την ακόμη μία απόδειξη ότι η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την εθνική ασφάλεια».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι το περιστατικό καταδεικνύει τις «απερίσκεπτες και επικίνδυνες τακτικές» των εγκληματικών κυκλωμάτων διακίνησης, τα οποία, όπως ανέφερε, στοιβάζουν ολοένα περισσότερους ανθρώπους σε μη αξιόπλοα σκάφη, θέτοντας τις ζωές τους σε κίνδυνο.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι οι διελεύσεις έχουν μειωθεί φέτος και ότι ο Ιούλιος κατέγραψε τον χαμηλότερο αριθμό αφίξεων για τον συγκεκριμένο μήνα από το 2020.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση έχει συνάψει νέα συμφωνία με τη Γαλλία, βάσει αποτελεσμάτων, με στόχο την αύξηση κατά 40% του προσωπικού που επιχειρεί στις γαλλικές ακτές για την αποτροπή των επικίνδυνων διελεύσεων.

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