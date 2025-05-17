Κρήτη: Εξιχνιάστηκαν 9 κλοπές - Δικογραφία σε βάρος δύο Αιγύπτιων

Εξιχνιάστηκαν, χθες (16.05.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εννέα (9) περιπτώσεις κλοπών σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Για τις υποθέσεις αυτές, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες από την Αίγυπτο, οι οποίοι και συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και μετά από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι οι δύο αλλοδαποί από κοινού κατά το χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο 2024 είχαν διαπράξει εννέα (9) περιπτώσεις κλοπών σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα αφαιρώντας χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα από τους ενοικιαστές – πελάτες.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας αφού εντοπίστηκαν οι δύο αλλοδαποί ακολούθησε έρευνα σε χώρους όπου διαμένουν κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

πιστόλι κρότου με γεμιστήρα,

μικροποσότητα κάνναβης,

χρηματικό ποσό των (1.950) ευρώ,

(6) μαχαίρια,

κοσμήματα, είδη ένδυσης και υπόδησης και προσωπικά αντικείμενα η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κνωσός: Απομακρύνθηκαν τα θραύσματα από την τοιχογραφία - Κατακραυγή για την κατάντια του μνημείου

Ηράκλειο - νερό: Δύσκολο τετραήμερο - Οι βλάβες, οι άδειες βρύσες και η αγανάκτηση

ΟΦΗ-Ολυμπιακός στις 20:00: Έτοιμος να φέρει το κύπελλο στην Κρήτη με την ώθηση χιλιάδων φιλάθλων