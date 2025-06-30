Κρήτη: Ένιωσε αδιαθεσία σε σκάφος - Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο
clock 16:21 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Έντονη αδιαθεσία ένιωσε 68χρονος Ολλανδός σε ιδιωτικό σκάφος αγκυροβολημένο στον κόλπο Ελούντας Λασιθίου.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί (30/06)  πλήρωμα από τη Λιμενική Αρχή, παρέλαβε τον άνδρα ο οποίος έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης και τον μετέφερε άμεσα στην προβλήτα, όπου από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανέλαβε τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ελούντας για την ύπαρξη ενός 68χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Ολλανδίας), επιβαίνοντα σε Ι/Φ σκάφος αγκυροβολημένο στον κόλπο Ελούντας, ο οποίος έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης. Αμέσως στο σημείο μετέβη το επαγγελματικό σκάφος «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Ν.Α.Ν. 43 με επιβαίνοντα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, το οποίο παρέλαβε τον 68χρονο και τον μετέφερε στην προβλήτα. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

