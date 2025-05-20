Κρήτη: Διακοπή νερού λόγω εργασιών – Δείτε ποιες ώρες
clock 19:53 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Διακοπή νερού την Τετάρτη 21 Μαΐου στην Πάνω Σούδα λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΧ.

Αναλυτικότερα:

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025 και από ώρα 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή της πάνω Σούδας.

Η διακοπή πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

