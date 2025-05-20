ΔΕΥΑΧ: Παρεμπόδιση κυκλοφορίας στην οδό Κασταλίας

Παρεμπόδιση της κυκλοφορίας θα υπάρξει αύριο (21/05) λόγω εκτέλεσης εργασιών στην οδό Κασταλίας στα Χανιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση:

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του συνεργείου ύδρευσης, παρουσιάστηκε ανάγκη παρεμπόδισης της κυκλοφορίας στην οδό Κασταλίας στην περιοχή του “Jumbo” στην Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας την Τετάρτη 21/05/2025 και την Πέμπτη 22/05/2025.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς. Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών.

