Κρήτη: Έλεγχοι για την προστασία των ζώων - Πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν

Συνεχίζονται οι στοχευόμενοι αστυνομικοί έλεγχοι για τη Νομοθεσία που αφορά την προστασία των ζώων συντροφιάς από αστυνομικές Υπηρεσίες και τα ειδικά κλιμάκια των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο 2025 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες δράσεις ελέγχου ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης.

Ειδικότερα:

Πραγματοποιήθηκαν -163- έλεγχοι και

Βεβαιώθηκαν -118- παραβάσεις εκ των οποίων -50- παραβάσεις για παράλειψη σήμανσης και καταγραφής σκύλου.

Συνολικά βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 104.950 ευρώ.

Επιπλέον για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των ζώων πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και διαλέξεις τόσο σε αστυνομικούς υπηρεσιών των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας όσο και σε πολίτες που ασχολούνται με ζώα συντροφιάς (σωματεία και συλλόγους).

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην υποχρέωση που έχουν οι ιδιόκτητες ζώων συντροφιάς να προβούν στην ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς προκειμένου το κάθε ζώο να αποκτήσει την ταυτότητα του.

Επίσης ο κάθε ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς οφείλει :

Να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό και την κτηνιατρική εξέταση του ζώου.

Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς, να μεριμνά για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψή του, την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου.

Να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό. Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του.

Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του.

Περισσότερες συμβουλές για την προστασία των ζώων συντροφιάς μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) στην ενότητα Οδηγός του Πολίτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δημοτικό Ωδείο Χερσονήσου: Zητείται επίλυση των προβλημάτων

Κρήτη: Εξαφανίστηκε ο κ. Νίκος - Έκκληση από τον εγγονό του (εικόνα)