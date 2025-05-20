Κρήτη: Εξαφανίστηκε ο κ. Νίκος - Έκκληση από τον εγγονό του (εικόνα)

Στιγμές αγωνίας βιώνει η οικογένεια ενός ηλικιωμένου άνδρα στο Ασήμι του Δήμου Γόρτυνας τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από χθες.

Πρόκειται για τον 87χρονο Νίκο Ζουριδάκη για τον οποίο γίνεται έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον εγγονό του προκειμένου να βρεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 87χρονος έφυγε πεζός από το σπίτι του και έκτοτε αγνοείται.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Έλεγχοι στις λαϊκές αγορές - Κατασχέθηκαν εμπορεύματα

ΒΟΑΚ: Πώς και πού θα εφαρμοστούν τα διόδια στον αυτοκινητόδρομο της Κρήτης