Κρήτη: Απολογούνται την Πέμπτη οι συλληφθέντες για τα χιλιάδες πυρομαχικά

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες της υπόθεσης παράνομης διακίνησης πυρομαχικών στα Χανιά. Ο 65χρονος φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης, μαζί με τους δύο συνεργούς του, 72 και 73 ετών βρέθηκαν ενώπιον της εισαγγελικής αρχής στα δικαστήρια Χανίων το πρωί της Τρίτης (01/07) Αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες παραπέμφθηκαν στο ανακριτικό γραφείο, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Στα Χανιά μεταφέρθηκε και ο 41 άνδρας, μέλος της σπείρας από την Καστοριά, όπου και συνελήφθη, ο οποίος, επίσης, θα απολογηθεί την Πέμπτη μαζί με τους υπόλοιπους.

Οι τεσσερις φερόμενοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές των Χανίων και της Καστοριάς. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η παράνομη δραστηριότητα αφορούσε τόσο την Κρήτη όσο και τη βόρεια Ελλάδα, με εμπορικό σκοπό την πώληση των πυρομαχικών.

Παράλληλα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, ως εξής:

65χρονος, είχε συγκροτήσει την οργάνωση και κατείχε κεντρικό ρόλο. Συγκέντρωνε τις παραγγελίες φυσιγγίων, μετέβαινε ως συνοδηγός οχήματος στα σύνορα όπου επέβλεπε την παραλαβή των πυρομαχικών και την καταβολή χρημάτων, ενώ μεριμνούσε ο ίδιος για την πώληση τους στην Κρήτη, κινούμενος με μοτοσικλέτα,

72χρονος, είχε διαμορφώσει ειδική κρύπτη εντός του φορτηγού με το οποίο μεταφέρονταν τα πυρομαχικά, ενώ οδηγούσε το όχημα με το οποίο μετέβαινε ο 65χρονος στα σύνορα,

73χρονος, είχε αναλάβει χρέη οδηγού του φορτηγού, το οποίο μετέφερε ως τα σύνορα και στη συνέχεια επέστρεφε στην Κρήτη και

41χρονος, υπήκοος Αλβανίας, μεριμνούσε για την εξασφάλιση των πυρομαχικών από ομοεθνή του προμηθευτή, τα οποία μετέφερε στην ελληνική επικράτεια και παρέδιδε στους ανωτέρω.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οχήματα και οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 24.126 φυσίγγια, πολεμικό τυφέκιο, 900 ευρώ και οχήματα (μοτοσυκλέτα, φορτηγό και Ι.Χ.). Σημειώνεται ότι, ο 65χρονος είχε συλληφθεί και το 2019 για παρόμοια υπόθεση και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Τα κατασχεθέντα φυσίγγια και όπλο θα εξεταστούν αρμοδίως, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

