Κρήτη: Αντιδράσεις από τους αυτοκινητιστές ΤΑΞΙ για τη μείωση του ορίου μίσθωσης στα ΕΙΧ

«Στα κάγκελα» οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ στην Κρήτη λόγω της νέας υπουργικής απόφασης που μειώνει την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης των Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό στις 2 ώρες, γεγονός που σύμφωνα με τον κλάδο νομιμοποιεί την υποκλοπή του μεταφορικού τους έργου.

Αναλυτικά:

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ηρακλείου εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και την πλήρη αντίθεσή του στην πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει, για ακόμη μια φορά, την ελάχιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης των Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό για την Κρήτη.

Με την έκδοση της υπ’ αρίθμ. 89095 Υπουργικής Απόφασης, γινόμαστε μάρτυρες της πλήρους ισοπέδωσης των ορίων που προστάτευαν το αστικό έργο του ΤΑΞΙ. Η μεθοδευμένη μείωση των χρονικών ορίων μίσθωσης των ΕΙΧ μετα οδηγού, αποδεικνύει ότι η κυβέρνησεις υποκύπτουν συστηματικά σε συγκεκριμένα συμφέροντα, αδιαφορώντας για την επιβίωση χιλιάδων επαγγελματιών αυτοκινητιστών.

Να θυμίσουμε σε όλους, ότι ενώ αρχικά για να εισχωρήσουν σαν συμπληρωματική υπηρεσία χρονομίσθωσης και να κατευνάσουν τις αντιδράσεις των επαγγελματιών οδηγών ΤΑΞΙ, αδειοδοτήθηκαν με νόμο της μνημονιακής κυβέρνησης το 2012, με 12 ωρη ελάχιστη χρονική μίσθωση, στη συνέχεια, πάλι τους έκαναν τα χατήρια και μείωσαν στις 6ώρες την ελάχιστη χρονική μίσθωση,αλλα δεν έμειναν εκεί και ακολούθησε η μείωση για άλλη μια φορά στις 3ώρες ελάχιστη χρονική μίσθωση, και τώρα ερχόμαστε να γίνουμε θεατές στη μείωση για άλλη μια φορά της ελάχιστης χρονικής μίσθωσης στις 2 ώρες, παράλληλα με τα δώρα που έκανε η κυβέρνηση στα ΕΙΧ με το πρόσφατο νόμο 5290 του 2026, που τους αφήνει να περιφέρονται στις τουριστικές περιοχές χωρίς επιστροφή στην έδρα, με νομοθετημένη πλεον την απαγόρευση στις ελεγκτικές αρχές, ουσιαστικού ελέγχου και παράλληλα μείωση των ποινων στα επίπεδα φιλοδορήματος και χωρίς να βάζει τους ουσιαστικους κανόνες διαχωρισμού των επαγγελμάτων.

Αυτή η νέα μείωση αποτελεί ένα ακόμη καίριο χτύπημα στο νόμιμο έργο του ΤΑΞΙ στην Κρήτη βάζοντας σε κίνδυνο της επαγγελματική επιβίωση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στα ΤΑΞΙ. Με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης, η κυβέρνηση ουσιαστικά δίνει πλέον τη δυνατότητα στον «κάθε λογής» να εκτελεί χρέη “ταξιτζή” με ένα ιδιωτικό όχημα. Οσον αφορά τα ΕΙΧ η θέσπιση των δύο ωρών καταργεί στην πράξη κάθε έννοια προκράτησης και χρονομίσθωσης και μετατρέπει τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό σε άτυπα ΤΑΞΙ, δημιουργώντας συνθήκες μη διαχωρισμού και άναρχης αγοράς, ειδικά στις πύλες εισόδου του νησιού μας (αεροδρόμια και λιμάνια).

Ως η Μητροπολιτική Έδρα της ΠΕ Ηρακλειου, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα παραμείνουμε θεατές στην οικονομική εξόντωση των μελών μας και στην απαξίωση των περιουσιών μας.

Καλούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στον κλάδο. Δηλώνουμε έτοιμοι να αντιδράσουμε δυναμικά, υπερασπιζόμενοι το μεροκάματο, τον επαγγελματισμό και την αξιοπρέπεια του Ηρακλειώτη αυτοκινητιστή.

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