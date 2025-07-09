Καύσωνας στην Κρήτη: Ποια είναι τα συμπτώματα ηλίασης και θερμοπληξίας - Πως προφυλασσόμαστε

Κάθε χρόνο σε περιόδους με καύσωνα αναφέρονται δεκάδες περιστατικά νοσηλειών λόγω θερμοπληξίας και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία που εξηγεί πως θα προφυλαχθούμε.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα προκαλούν, κυρίως, δύο παθήσεις: Την ηλίαση (θερμική εξάντληση) και τη θερμοπληξία.

Από την αυξημένη θερμοκρασία κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και όσοι πάσχουν από χρόνια καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά νοσήματα (όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια).

Κίνδυνο μπορεί να διατρέξουν ακόμα και νεότεροι άνθρωποι όταν αθλούνται ή εκτελούν έντονες σωματικές εργασίες την περίοδο ενός καύσωνα, καταναλώνουν αλκοόλ, δεν προστατεύονται από τον ήλιο και δεν προσλαμβάνουν αρκετά υγρά.

Η έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες στον καύσωνα μπορεί να οδηγήσει από την ηλίαση στη θερμοπληξία.

Τα συμπτώματα είναι:

– Έντονη αδιαθεσία και αδυναμία. – Λιποθυμικές τάσεις – υπόταση. – Κεφαλαλγία, ζάλη. – Μυϊκές κράμπες. – Έντονη δίψα. – Εφίδρωση με πιθανώς κρύο δέρμα. – Ταχυκαρδία

Αν τα συμπτώματα της ηλίασης δεν αντιμετωπιστούν γρήγορα τότε μπορεί να συμβεί θερμοπληξία στην οποία, επιπλέον, υπάρχουν:

– Απώλεια συνείδησης, σύγχυση και αποπροσανατολισμός. – Μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος (≥40 to 41°C).

Πως θα προστατευθούμε:

– Αποφύγετε την έκθεση σε αυξημένες θερμοκρασίες (π.χ. εξωτερικοί χώροι ή ηλιοθεραπεία) και παραμείνετε σε μέρη δροσερά και κλιματιζόμενα.

– Αναβάλλετε την εργασία ή την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.

-Μειώστε τις άσκοπες μετακινήσεις για εργασία ή αναψυχή.

– Φορέστε άνετα, ελαφριά, ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρησιμοποιήστε καπέλο και γυαλιά ήλιου.

– Αποφύγετε το αλκοόλ και τα βαριά γεύματα.

– Εάν πάσχετε από χρόνια καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά νοσήματα να είστε επιπλέον προσεκτικοί την περίοδο του καύσωνα και να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του γιατρού σας.

Οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, όπως άσθμα και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, διατρέχουν επιπλέον κίνδυνο.

Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες προστασίας, να λαμβάνουν την καθημερινή αγωγή τους και να τους δίνονται σαφείς οδηγίες σε περίπτωση που αναπτύξουν συμπτώματα όπως δύσπνοια και βήχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πληθωρισμός: Αυξήθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο

Ηράκλειο: Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις - Τί λέει ο Εμπορικός Σύλλογος