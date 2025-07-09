Πληθωρισμός: Αυξήθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σημείωσε άνοδο τον Ιούνιο 2025, φτάνοντας στο 2,8% από 2,5% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο Μάιο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθωρισμός παρουσίασε μηνιαία αύξηση 0,8%, επηρεάζοντας σημαντικά τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Πληθωρισμός: Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο

Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για τον μήνα Ιούνιο 2025 αποκαλύπτει σημαντικές μεταβολές στον πληθωρισμό της χώρας. Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του Ιουνίου 2025 με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024 προέκυψε αύξηση 2,8%, έναντι αύξησης 2,3% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2025, παρουσίασε αύξηση 0,8%. Αυτή η μηνιαία αύξηση του πληθωρισμού είναι υψηλότερη από την αύξηση 0,5% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024.

Οι κατηγορίες που οδήγησαν στην αύξηση του πληθωρισμού

Η αύξηση του πληθωρισμού κατά 2,8% τον Ιούνιο 2025 προήλθε κυρίως από σημαντικές μεταβολές σε συγκεκριμένες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών που επηρέασαν τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Οι κυριότερες αυξήσεις που συνέβαλαν στον πληθωρισμό καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

• Στέγαση: 7,2% αύξηση λόγω ανόδου στα ενοίκια κατοικιών, επισκευές και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες σπιτιού, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο

• Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια: 7,1% αύξηση στις τιμές εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων και ξενοδοχείων

• Ένδυση και υπόδηση: 4,9% αύξηση στα είδη ένδυσης και υπόδησης

• Εκπαίδευση: 2,6% αύξηση στα δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: 2,3% αύξηση σε ψωμί, δημητριακά, κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά και φρούτα

Κατηγορίες που περιόρισαν τον πληθωρισμό

Παρά τη γενική αύξηση του πληθωρισμού, ορισμένες κατηγορίες παρουσίασαν μειώσεις που περιόρισαν την συνολική άνοδο του ΔΤΚ. Η σημαντικότερη μείωση καταγράφηκε στην ομάδα Μεταφορές με πτώση 1,4%, κυρίως λόγω μείωσης των τιμών σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και καύσιμα.

Επιπλέον, σε ορισμένες κατηγορίες όπως η διατροφή, η αύξηση του πληθωρισμού περιορίστηκε από τη μείωση των τιμών σε προϊόντα όπως το ελαιόλαδο και τα καρυκεύματα. Στη στέγαση, η μείωση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα στερεά καύσιμα αντιστάθμισε μέρος της συνολικής αύξησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - μεταναστευτικό: Αντί για τη Χώρα Σφακίων θα αποβιβαστούν στο Λαύριο οι 520 μετανάστες

Αμαλιάδα: Στον ανακριτή η Ειρήνη Μουρτζούκου - Δηλώνει αθώα

Πώς να συμπληρώσεις σωστά το Μηχανογραφικό Δελτίο: Οδηγίες και συμβουλές