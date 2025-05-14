Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις - Ποιο τμήμα μένει κλειστό

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων, μεθοδικά, με διαφάνεια και με προτεραιοποίηση σε συνεργασία τις Δημοτικές Κοινότητες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αξιοποίηση της ανοιχτής χρηματοδοτικής γραμμής που πέτυχε η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με τον καλύτερο τρόπο.

Από την Πέμπτη 15 Μαΐου θα συνεχιστούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου», στην περιοχή των σχολών του ΟΑΕΔ (δυτικά της οδού Χριστομιχάλη Ξυλούρη) και συγκεκριμένα επί των οδών Γαρυφαλάκη Γιάννη και Λύττου (από την συμβολή της με την οδό Γαρυφαλάκη Γιάννη έως τη συμβολή της με την οδό Χριστ. Ξυλούρη). Ειδικότερα, το τμήμα της οδού Γαρυφαλάκη Γιάννη και Λύττου (από τη συμβολή της με την οδό Γαρεφαλάκη Γιάννη έως τη συμβολή της με την οδό Χριστ. Ξυλούρη) θα παραμείνει κλειστό για όλα τα οχήματα από την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 έως και την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025 καθώς και τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 και ώρες από 7:00 έως 19:00.

Επίσης, από την Πέμπτη 15 Μαΐου θα συνεχιστούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 4η κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου» στην περιοχή του Άη Γιάννη επί των οδών Λιμπρίτη, Κρήτης, Ρασούλη (από τη συμβολή με την οδό Κρασαδάκη έως τη συμβολή με την οδό Αϊδινίου), Καστελίου (από τη συμβολή με την οδό Κρασαδάκη έως τη συμβολή με την οδό Μανόλη Μαρκάκη), Ιδαίας, Καρυάτιδων, Ιωαννίδη, Δημαρά, Νικ. Κασομούλη, Μανόλη Μαρκάκη, Σποράδων, Σηφάκη (από τη συμβολή με την οδό Δημαρά έως τη συμβολή με την οδό Αϊδινίου), Στρατή Τσίρκα, Αταλάντης, Δελαπόρτα (από τη συμβολή με την οδό Νικ. Κασομούλη έως τη συμβολή με την οδό Αϊδινίου) και την οδό Καστελλίου. Η διάρκεια των εργασιών στην 4η κοινότητα θα είναι περίπου είκοσι ημέρες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

