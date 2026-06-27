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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε αυλή σπιτιού

Πυροσβεστικό
clock 16:20 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η εκδήλωση φωτιάς σε αυλή κατοικίας στο Γάζι του δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο σήμερα το μεσημέρι (27.06).

Η πυρκαγιά αν και έσβησε  άμεσα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ξεκίνησε από εξωτερικό χώρο της μονοκατοικίας, με συνέπεια να επιχειρήσουν στο σημείο οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου. και να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν στο εσωτερικό του σπιτιού ή σε διπλανές ιδιοκτησίες.

Η φωτιά κατασβέστηκε πλήρως χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

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