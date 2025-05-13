Ηράκλειο: Σύγκρουση τριών οχημάτων στον κόμβο Σκαλανίου

Προσωρινό κυκλοφοριακό πρόβλημα προκάλεσε σύγκρουση τριών οχημάτων το μεσημέρι της Τρίτης (13/05) στον κόμβο Σκαλανίου, με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, κάτω από άγνωστες συνθήκες τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να τραυματίζονται οι επιβαίνοντες στα αυτοκίνητα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα και η Τροχαία.

