Ηράκλειο: Στις κάλπες οι ξενοδόχοι - Εκλογές και απολογισμός στη Γενική Συνέλευση

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025 στις 14:00 στα γραφεία του Συνδέσμου, οδός Αθηνάς 18 στο Ηράκλειο. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για το έτος, η ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 16 Ιουλίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Αν ούτε τότε υπάρξει επαρκής συμμετοχή, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 23 Ιουλίου ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, όπως ορίζει το καταστατικό.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Νίκος Χαλκιαδάκης και ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Μανούσος καλούν όλα τα μέλη να δώσουν το «παρών», υπογραμμίζοντας την σημασία της συμμετοχής στις κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του κλάδου.

