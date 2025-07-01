Κρήτη: Δύο άνδρες έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή

Δύο νέοι αιφνίδιοι θάνατοι καταγράφηκαν μέσα σε μόλις λίγες ώρες χθες (30/06).

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 80χρονο Κριτσά Λασιθίου και έναν 71χρονο στα Χανιά.

Στο Λασίθι ο ηλικιωμένος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και έχασε τις αισθήσεις του. Παρά και τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, ο άτυχος 71χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος από οικεία του πρόσωπα εντός της οικίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

